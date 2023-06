Bolsas da Ásia fecham mistas, à espera de decisões de juros nos EUA, Europa e Japão

Agência Estado

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta segunda-feira (12) enquanto investidores aguardam decisões de juros nos EUA, na Europa e no Japão.O índice acionário japonês Nikkei subiu 0,52% em Tóquio, a 32.434,00 pontos, enquanto o Hang Seng mostrou alta marginal de 0,07% em Hong Kong, a 19.404,31 pontos, e o Taiex avançou 0,41% em Taiwan, a 16.955,37 pontos. Já o sul-coreano Kospi caiu 0,45% em Seul, a 2.629,35 pontos.Na China continental, o Xangai Composto teve ligeira baixa de 0,08%, a 3.228,83 pontos, mas o menos abrangente Shenzhen Composto apresentou ganho de 0,73%, a 2.021,18 pontos.Investidores na Ásia estão na expectativa para o anúncio de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), na quarta-feira (14). A aposta majoritária é a de que o BC americano fará uma pausa no ciclo de aumento de juros que teve início em março do ano passado, diante de sinais de desaceleração econômica.A semana trará também decisões de juros do Banco Central Europeu (BCE), na quinta-feira (15), e do Banco do Japão (BoJ), no dia seguinte.O BCE tem indicado claramente que seguirá elevando juros, uma vez que a inflação na zona do euro permanece muito acima da meta oficial, enquanto o BoJ vem mantendo sua política ultra-acomodatícia, citando a necessidade de que os preços no Japão se estabilizem de forma sustentável.Na Oceania, a bolsa australiana não operou nesta segunda devido a um feriado nacional.