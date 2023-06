ExpoBento espera movimentar mais de R$ 40 milhões este ano

Com um número maior de expositores em 2023 - cerca de 500 - a expectativa é de que o volume de vendas da 31ª edição da ExpoBento ultrapasse R$ 40 milhões. A presidente do Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves (CIC BG), Marijane Pese, ressalta a feira como uma iniciativa de fomento à economia regional e valorização de produtos locais, uma vez que 60% dos expositores são da Serra Gaúcha.



“Ao final de cada edição, fizemos uma pesquisa com os expositores para saber efetivamente o volume de negócios gerados na feira. Porém, não podemos esquecer que, às vezes, uma negociação não se concretiza aqui, mas é fechada ali na frente”, pontua Marijane, destacando o potencial de negócios futuros gerados pelo evento.



Entre os expositores deste ano, está a Tramontini Máquinas, de Venâncio Aires, que aproveitou o espaço para apresentar sua linha de tratores da marca italiana Antonio Carraro, utilizados especialmente em regiões montanhosas e de difícil acesso. “Hoje, temos cerca de 800 tratores trabalhando na Serra Gaúcha, por isso a feira acaba sendo importante para o nosso negócio, onde contamos com muitos clientes”, relata o diretor da empresa, Leonardo Tramontini, que expõe na ExpoBento há três anos.



Já a Thermo Aquecimento, de Bento Gonçalves, está presente na feira há mais de 15 anos. "Nos primeiros anos, a nossa participação tinha como principal objetivo a divulgação de nossos produtos. Há uns seis anos, porém, começamos a implementar o sistema de comercialização aqui e tem dado muito certo", afirma o diretor técnico da companhia, Gustavo Marcolin. Segundo ele, o período de ExpoBento aliado aos dias mais frios que costumam se intensificar em junho são responsáveis por um aumento de faturamento mensal da empresa de pelo menos 30%.

LEIA MAIS: ExpoBento e Fenavinho têm movimento intenso nos primeiros dois dias

Se as temperaturas mais baixas contribuem para o impulsionamento de negócios para alguns setores, elas podem significar, também, oportunidade para consumidores no sentido de barganhar melhores preços. O empresário Douglas Verza, por exemplo, se deslocou de Caxias do Sul para visitar fornecedores que vendem piscina. E foi, justamente, na feira o local onde encontrou o valor mais baixo. “Sorte que resolvi passar aqui antes de fechar o negócio, pois o preço está mais em conta do que vi em outros lugares”, comentou.



Além de descontos, os visitantes aproveitam o evento para adquirir os produtos da região. Um dos espaços com maior movimento nesta sexta-feira era o da agroindústria familiar, onde é possível encontrar uma grande variedade de itens, como queijos, embutidos, geleias, biscoitos, pães, mel, entre outros.



Pela primeira vez na ExpoBento, a agroindústria Embutidos Ferreira, de Passo do Sobrado, apresentou aos visitantes o salame de búfalo, uma carne considerada mais saudável na comparação com o salame tradicional, feito com carne de porco. “A ideia de fazer um produto diferenciado na linha do salame busca também abrir um pouco mais de mercado. Já estamos em municípios como Porto Alegre e Gramado e, com a divulgação de nossos produtos em feiras como essa, fica mais fácil chegar a outras cidades”, analisa Vanessa Ferreira Rutsatz, uma das proprietárias do negócio.