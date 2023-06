Claudio Gastal assume presidência do Badesul nesta segunda-feira

A solenidade de posse do presidente do Badesul, Claudio Leite Gastal, será realizada na segunda-feira (12), a partir das 16h, no Instituto Caldeira, em Porto Alegre. O ato será prestigiado pelo governador do Estado, Eduardo Leite, juntamente com o secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul, Ernani Polo, dentre outras autoridades.Natural de Pelotas, Gastal foi secretário de Estado de Planejamento, Governança e Gestão do Estado do Rio Grande do Sul de 2019 a 2022.Em 2022, o banco de fomento alcançou lucro líquido de R$ 49,5 milhões, fechando com um saldo de operações ativas da ordem de R$ 2,2 bilhões. Em 2022, foram aprovados R$ 681,3 milhões associados a 1.177 operações para o financiamento da economia gaúcha por meio de novos investimentos.