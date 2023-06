PIB do 1º trimestre da zona do euro recua 0,1% ante trimestre anterior, em recessão técnica

Agência Estado

O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro teve baixa de 0,1% no primeiro trimestre, na comparação com o anterior, de acordo com a terceira estimativa do dado, publicada nesta quinta-feira (8) pela agência oficial de estatísticas da União Europeia, a Eurostat. Analistas ouvidos pela FactSet previam alta de 0,1%, que coincidiria com a leitura anterior.Além disso, o PIB do quarto trimestre foi revisado, de estabilidade ante o terceiro trimestre de 2022 para uma queda de 0,1%. Com isso, os números mostram recessão técnica na zona do euro no período, com queda no PIB em dois trimestres consecutivos.Na comparação anual, o PIB da zona do euro cresceu 1,0% no primeiro trimestre deste ano, mostrou a revisão desta quinta-feira (de alta de 1,3% na estimativa anterior).