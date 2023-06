Bolsas da Europa fecham mistas, com recessão da zona do euro e força no setor automobilístico

Agência Estado

Os mercados acionários europeus fecharam nesta quinta-feira (8), sem direção única, reagindo à fraqueza do Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro indicando recessão técnica, com perspectivas de desaceleração do crescimento adiante, mas recebendo apoio de Wall Street e do fôlego de ações de empresas relacionadas a automóveis.Em Londres, o FTSE 100, caiu 0,32% a 7.599,74 pontos, enquanto o índice DAX, em Frankfurt, fechou em alta de 0,89%, a 15.995,31 pontos. O CAC 40, em Paris, avançou 0,31%, a 7.224,90 pontos, e o FTSE MIB, em Milão, fechou em alta de 0,89%, a 27.296,14 pontos. Já em Madri, o índice Ibex 35 cedeu 0,25%, a 9.336,70 pontos. Na Bolsa de Lisboa, o PSI 20 subiu 0,59%, a 5.951,61 pontos. As cotações são preliminares.Mais cedo, a agência de estatísticas da União Europeia publicou a terceira estimativa do PIB da zona do euro, revisando o resultado do quarto e do primeiro trimestres, ambos para queda de 0,1%, confirmando que o bloco entrou em recessão técnica. Segundo análise da Oxford Economics, a expectativa é de crescimento fraco, uma vez que o aperto monetário segue prejudicando investimentos. O Danske Bank, por sua vez, destaca que a perspectiva de elevação de 25 pontos-base (pb) nos juros do Banco Central Europeu (BCE) já está "bem telegrafadas", de forma que pode se esperar uma reação mais contida pelos mercados.