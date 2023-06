Compensação do ICMS não tem data prevista

O Supremo Tribunal Federal (STF) homologou em 2 de junho o acordo de compensação das perdas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para estados e o Distrito Federal (DF), no valor de R$ 27 bilhões, a serem pagos pela União. O repasse se dá em razão dos prejuízos com a arrecadação do imposto das chamadas "blue chips" (combustíveis, energia elétrica e telecomunicações), cuja alíquota foi limitada em 17% pelo governo federal, em 2022. Na época, 11 governadores, incluindo o do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), alegaram queda abrupta de receita e ameaça aos serviços públicos. No caso do Estado, as perdas somam R$ 5 bilhões, segundo a Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz-RS).

A proposta aprovada pelas partes e trazida ao STF prevê uma compensação proporcional à perda de arrecadação de cada ente federado. Os repasses serão feitos mensalmente até 2025. Valores eventualmente recebidos devido a liminares concedidas pela Corte em outras ações serão descontados do total.

Com isso, a compensação para o Rio Grande do Sul será de R$ 3,02 bilhões, pois R$ 1,98 bilhão já foram ressarcidos com a nova alíquota única do ICMS sobre combustíveis, que foi fixada em cerca de 25% para todo o País (antes era 17% no Estado). Ainda é preciso, no entanto, a criação de uma Lei Complementar para oficializar os repasses da União e definir como será o processo de compensação aos estados. Dos R$ 3,02 bilhões que o Estado tem para receber, R$ 994,98 milhões devem ser compensados em 2023; R$ 1,348 bilhão em 2024 e R$ 674,48 milhões em 2025. "Enquanto toda essa tramitação não se finaliza, o Rio Grande do Sul segue pagando a dívida com a União com recursos do Tesouro do Estado", esclarece em nota a Sefaz.

Dos valores compensados pela União, 25% será destinado à receita dos municípios, na forma de repasse do Tesouro do Estado para as prefeituras. Já os outros 75% serão abatidos das parcelas do Regime de Recuperação Fiscal (RFF). Eduardo Leite reiterou o compromisso de repassar

R$ 250 milhões aos municípios pelas perdas na arrecadação do ICMS no ano passado - valor referente a 25% dos R$ 994 milhões que o Estado tem a receber de compensação em 2023. A afirmação foi feita por ele nesta terça-feira, durante posse da nova direção da Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs).

Conforme homologado no STF, se a compensação for superior à definida no acordo, os valores excedentes serão incorporados ao saldo devedor de refinanciamento de dívidas. Caso não haja esse tipo de contrato, serão firmados outros ou convênios para custeio de obras de interesse federal.

A União também dará baixa de cadastros restritivos nos quais tenha inscrito estados com base na compensação implementada por liminar.