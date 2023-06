Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços foca em políticas públicas para Micro e Pequenas Empresas

As novas diretrizes do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) foram publicadas pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços no Diário Oficial da União desta quarta-feira (7). Entre outros pontos, a portaria prevê formas mais favoráveis de renegociação de dívidas e juros menores aos inadimplentes.

No mesmo dia, antes de se dirigir para audiência pública na Assembleia Legislativa, o secretário de Micro e Pequenas Empresas e Empreendedorismo, Milton Coelho recebeu o Jornal do Comércio para antecipar as novas perspectivas para o seguimento. Segundo o titular da pasta, a expectativa é de que o governo federal destine de R$ 20 bilhões a R$ 30 bilhões aos negócios de pequeno porte até o final do ano, somando-se aos R$ 40 bilhões já aportados.



Jornal do Comércio – Como o senhor vê a atual situação das Micro e Pequenas Empresas (MPEs) no País?

Milton Coelho – Os números dos pequenos negócios no Brasil são bastante importantes e significativos para a nossa economia, visto que 99% das empresas brasileiras fazem parte deste seguimento, gerando aproximadamente 80% dos empregos do País e produzindo em torno 28% do PIB. É um grande peso para a economia, que precisa ter uma política para dar mais espaço para o crescimento no PIB das pequenas. Ao contrário de países da Europa, como a Itália, por exemplo, onde mais de 50% do PIB é produzido pelos pequenos negócios.

Há um grande leque de oportunidades que as empresas brasileiras precisam estruturar, e o governo brasileiro precisa oferecer políticas públicas para consolidar o crescimento dos pequenos negócios. Esse nos parece ser, no século 21, um dos melhores caminhos para o desenvolvimento.



JC – E quais são as estratégias trabalhadas pelo governo federal no momento?

Coelho – Estamos reinstalando o Fórum Permanente Nacional da Micro e Pequenas Empresas. Já fizemos duas reuniões com sete grupos temáticos para discutir uma política nacional que vai envolver inovação, produtividade, política de exportação, de crédito e de gestão para os pequenos negócios, porque há uma dificuldade destes pequenos em gerir e, em determinado momento, tomam decisões equivocadas e muitas vezes perdem tudo. A partir destas temáticas, estamos construindo uma política nacional para as pequenas empresas com essa agenda para iniciarmos esse processo de retomada econômica nacional. A economia não vai voltar a funcionar se não tivermos com esse ecossistema funcionando bem e produzindo adequadamente.



JC – Na mesma medida em que são abertas novas MPEs no País, há também um número expressivo de fechamentos. Como resolver isso?

Coelho – A vida média das pequenas empresas no Brasil ainda é baixa, mas temos expectativas de que trabalhando junto com o Sebrae, que é um agente importante na construção e na execução desta política de negócios que estamos desenvolvendo, vamos reverter isso. Também é importante a participação das entidades representativas, que nos ajudam a construir soluções a partir das dificuldades concretas. Nós sabemos que o Brasil é um País enorme, com muitas diferenças regionais, e as dificuldades muitas vezes enfrentadas em algumas regiões não são as mesmas que as outras enfrentam, e esses insumos vindos a partir destas entidades regionais nos ajudam a formular uma política efetiva e mais horizontal, que possa durar e consolidar o seguimento.



JC – Qual é o orçamento previsto para a pasta neste ano?

Coelho – Hoje nós só temos praticamente os fundos garantidores, o PEAC FGI (Programa Emergencial de Acesso a Crédito) o FGO (Fundo de Garantia de Operações) para dar garantias aos créditos para os pequenos. Nós temos uma linha para o Pronampe, garantido pelo FGO, que está passando por um processo de reestruturação. O Brasil ainda pratica juros muito altos, que comprometeram a saúde financeira dos pequenos negócios. Mas estamos ainda debruçados na formulação de alternativas de créditos para os pequenos negócios, que possam nos proporcionar melhores oportunidades para que os negócios voltem a funcionar com crédito no Brasil.



JC – Na prática, quais são as ações em execução?

Coelho – Hoje (quarta-feira) vamos publicar uma portaria com a regulamentação do Pronampe, que vai permitir uma renegociação mais favorável para quem estiver inadimplente. Esse é um primeiro passo, um alívio imediato, permitindo que se jogue as parcelas não pagas para o saldo devedor nos próximos vencimentos. Nesse sentido, os bancos poderão também suspender as execuções que já se iniciaram. Essa é uma ação que vai permitir uma retomada de fôlego até que uma nova linha de crédito chegue. Vamos ter que dar o passo seguinte e estamos trabalhando nele.



JC - Há alguma previsão apara sair essa linha de crédito?

Coelho – O ministro (do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços) Geraldo Alckmin nos deu um prazo de 30 a 60 dias para estudarmos e definirmos uma nova linha de crédito com opção de juros mais baratos e com valor que seja suportável por quem empreende nos pequenos negócios no Brasil.

JC – Em termos de valores significa quanto?

Coelho – Hoje, o FGO já dispõe de R$ 20 bilhões e tem mais R$ 20 bilhões para garantir o FGI. Provavelmente, o governo vai aportar mais R$ 20 a R$ 30 bilhões até o final do ano.

JC – O ministro sinalizou um novo Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra). Este é um dos caminhos?

Coelho – Nós estamos em fase de negociação com a Receita federal, porque envolve questões tributárias para o financiamento das exportações dos pequenos negócios. Paralelo a isso, estamos em discussão com a Apex-Brasil e com a Secretaria de Comércio Exterior para que possamos ter uma política de exportação para os pequenos. Eles têm produtividade e inovação suficiente para colocar os produtos dos pequenos negócios no comércio internacional. Estamos também regulamentando as sociedades com propósitos específicos (SPEs), que vão poder juntar grupos para que elas possam vender e também comprar do mercado externo, além de também poder participar das compras públicas, pois a lei prevê uma cota importante para as pequenas empresas venderem para os governos.



JC – Como um dos idealizadores do Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada (Ceitec), como o senhor vê o cenário atual da estatal?

Coelho – Eu tenho a sensação de que o Brasil perdeu 10 anos em termos de competitividade na área de tecnologia e de se inserir de maneira soberana no mercado internacional em função da descontinuidade do Ceitec aqui no Rio Grande do Sul. O Brasil precisa discutir a sério qual papel ele quer exercer na economia mundial. Se quer ser um país subalterno, mero consumidor de tecnologia estrangeira a vida inteira ou se vai fazer o que fez o Japão, a Coreia e a China. Esta é a decisão estratégica que o Brasil precisa tomar, e o Ceitec é parte importante nessa decisão. Não é um Instituto do Rio Grande do Sul, mas é do Brasil, que está no Estado por uma razão muito especial, pela sua localização geográfica e pelo conhecimento acumulado no setor.



JC – O senhor vê possibilidades para uma retomada?

Coelho – Não tenho acompanhado de perto nesse momento, embora tenha acompanhado até recentemente quando fui presidente da Comissão de Tecnologia da Câmara. Nós resistimos fortemente à liquidação do Ceitec, que chegou a ser decretada pelo governo passado. Foi criado um grupo de trabalho envolvendo a Casa Civil, o Ministério da Ciência e Tecnologia, e do Ministério de Desenvolvimento da Indústria e Comércio para definir qual é o papel do Ceitec a partir desse instante. Esse grupo de trabalho está produzindo uma decisão que o governo vai encaminhar.