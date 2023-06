Empreendedores enxergam cenário positivo para negócios em Porto Alegre

Com o objetivo de promover o debate sobre empreendedorismo e inovação, a Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) convidou os ganhadores do prêmio Paulo Vellinho 2023 para o Menu PoA desta terça-feira (6). Durante o evento, eles falaram sobre as oportunidades em Porto Alegre, destacando a melhora no cenário dos negócios junto à gestão pública, mas ressaltaram a necessidade de avançar, principalmente em questões burocráticas, como a tributação.

O CEO da 4Beer, Caio de Santi, ganhador da categoria Empreendedorismo do prêmio da ACPA, apontou que, desde 2016, o ambiente de negócios melhorou em Porto Alegre. "Eu acho que está bem melhor", afirmou. Como exemplo, ele citou o entrave que existia na prefeitura para abrir mais de um CNPJ no mesmo endereço. "Evoluiu, a prefeitura começou a se modernizar e a perceber que os negócios podem compartilhar os mesmos espaços." Santi ainda ressaltou a agilidade na abertura de novas empresas, que agora levam, em média, 24h.

Para a fundadora NAVEGA POA, Juliana Baino, as reformas de revitalização em torno do Guaíba, na Orla, fizeram com que a população se voltasse para a Zona Sul, impulsionando, assim, as empresas locais e criando potencial para novos tipos de negócios, como a iniciativa dela, que oferece passeios à vela focados na experiência para pequenos grupos. "É um ambiente mais propício e convidativo ao empreendedorismo. Nós vibramos a cada iniciativa, é um movimento que começou sem previsão para parar. A população tinha essa demanda de ficar ao ar livre, em contato com a natureza. Temos cada vez mais orgulho de trazer pessoas à nossa cidade", refletiu a ganhadora na categoria Serviços.

Ainda na esteira das atividades ao ar livre, a Viva + POA, empresa que surgiu na pandemia com a proposta de conhecer espaços de Porto Alegre através de passeios de bicicleta ou a pé, também despontou com as possibilidades turísticas para moradores e pessoas que passam pela Capital para ir à Serra. "Porto Alegre, no geral, não era vista como turística. Nos últimos anos, vimos a cidade crescendo e ganhando visibilidade nesse sentido. Estamos buscando uma nova identidade, e a prefeitura tem sido parceira", explicou a Sócia Fundadora, Tamara Dias, vencedora do prêmio Paulo Vellinho na categoria Turismo. Ela ponderou, no entanto, que reter os turistas ainda é um desafio. "O número de pessoas que ficam pelo menos dois dias em Porto Alegre cresceu, mas esse é um desafio até hoje."

A união dos comerciantes e artesãos também ganhou destaque nos últimos anos em Porto Alegre, tornando-se uma oportunidade de negócio colaborativo para feirantes e marcas autorais. "Unidos, os pequenos conseguem ficar maiores. Foi assim que nasceu nossa loja", relatou a CEO da loja colaborativa Armazém Colab, Sabrina Finkelstain. A empresa ganhou o prêmio na categoria Varejo. Sabrina, no entanto, apontou para a necessidade de melhoras na questão tributária. "O nosso fisco não entende que temos várias marcas e que os valores são repassados. Hoje, a loja é pequena, mas paga de imposto por uma venda gigante", considerou. O CEO da 4beer concordou. "Na questão tributária precisamos melhorar muito", afirmou Santi.

Sobre os empreendedores convidados para o painel "Empreendendo a inovação em Porto Alegre", e seus respectivos negócios, o presidente em exercício da ACPA, Eduardo Oltramari, disse que inovação é condição de sobrevivência. "Vocês representam essa alternativa, criando e inovando, tropicalizando as inúmeras restrições que o varejo tradicional estabeleceu. Isso representa o futuro do varejo", concluiu.