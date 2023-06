Gestão de crise é tema de palestra promovida pelo Lide

Toda empresa está sujeita a passar por crises, sejam elas previsíveis ou não. Situações como os rompimentos de barragens em áreas de mineração de Minas Gerais são exemplos de adversidades evitáveis. Já a pandemia de Covid-19 pegou a todos de surpresa. Independentemente da causa, é preciso estar sempre preparado para enfrentá-la de forma rápida e eficiente. Estratégias para contornar essas turbulências foram debatidas em evento realizado pelo Lide Rio Grande do Sul, nesta terça-feira (6), em Porto Alegre.

Para o presidente da entidade empresarial, Eduardo Fernandez, é preciso debater o tema em suas diversas camadas, “desde o envolvimento da área jurídica, passando pela comunicação e também a visão da parte da própria empresa, de como ela se organiza a se proteger nesses casos para se comunicar melhor com a sociedade, com agentes públicos e com a imprensa”.

Ao reforçar que o movimento de gestão de crise precisa ser multidisciplinar, o sócio diretor do RMMG Advogados, Fábio Milman, enfatizou a necessidade de se criar um comitê responsável por montar um plano para estes casos. “Eu sempre aconselho que o primeiro passo nesse sentido seja se fazer um levantamento das possíveis áreas de risco. A partir deste esquema básico, vamos moldando o processo de acordo com a necessidade”, ensinou o Head da Área Civil do escritório de advocacia.

Estes desequilíbrios gerados por situações espinhosas culminam no julgamento da opinião pública sobre o negócio, prejudicando a sua imagem e reputação. Por isso, contar com a resguarda de uma empresa especializada na relação com os meios de comunicação se faz necessária. Segundo a diretora da Martha Becker Connections, Martha Becker, agilidade e posicionamento são essenciais na hora da crise.

“O nosso trabalho começa na antecipação, a partir da criação de um manual a ser seguido nessa hora, do monitoramento sobre o que estão falando da sua marca e da aplicação de um media training aos seus porta-vozes. Na hora, não se pode deixar de se responder por meio dos canais de origem do problema. E, por fim, trabalhar no resgate da imagem da empresa”, sinaliza a dirigente.

Em 40 anos de atuação no Polo de Triunfo, a Braskem orgulha-se de nunca ter passado por nenhum acidente grave. Mesmo assim, sendo uma empresa com operação ininterrupta e que lida com agentes químicos, os riscos são constantes. Na avaliação do gerente de Relações Institucionais da companhia, Daniel Fleischer, esse desempenho positivo deve-se a “todo um procedimento elaborado, que incluiu um guia bem estruturado e documentado para trabalharmos sempre de forma correta e aos treinamentos realizados duas vezes por ano para reajustes no processo industrial e logístico”.