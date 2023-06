Sicredi quer abrir 40 novos pontos no Estado em 2023

O Sistema de Crédito Cooperativo (Sicredi) completa 120 anos de existência com uma expansão significativa em todo o Brasil. Originário de Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, o Sicredi, que hoje está presente em 26 estados e no Distrito Federal, planeja estar presente em quase 96% dos municípios gaúchos até o final de 2023, adicionando 40 novos pontos de atendimento aos 650 já existentes. Essa trajetória em franca expansão no Estado garantiu à instituição o prêmio Destaque Cooperativa do Jornal do Comércio.

Segundo a instituição, essa projeção baseia-se nos esforços da cooperativa, que alcançou marcos importantes no Estado e no País no ano passado. Entre eles, destaca-se o crescimento de 33% nos ativos e a adesão de 2,2 milhões de novos associados, crescimento de 10% em comparação com 2021. Para o presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port, os resultados são uma consequência da missão do Sicredi.

"Buscamos crescimento coletivo e sustentável, gerando impacto positivo nas localidades onde estamos presentes. Neste sentido, alinhado com um modelo mais humano e sempre adaptado às realidades locais, mantemos o compromisso de seguir promovendo o ciclo virtuoso do cooperativismo, isto é, reinvestindo os recursos nas próprias localidades em que eles são gerados, apoiando pessoas físicas e jurídicas, com destaque para os micro e pequenos empreendedores, e o agronegócio, que move a economia gaúcha", ponderou.

Em 2023, o Sicredi pretende ampliar a presença física nos municípios alcançando mais de 480 cidades. O presidente ressalta, no entanto, que a presença digital é uma estratégia essencial para a cooperativa. "O objetivo com a presença física e digital é estar cada vez mais presente e próximo das pessoas. Só assim é possível compreender as necessidades e as demandas locais, bem como fomentar a vocação das localidades. Isso fortalece o ciclo virtuoso do cooperativismo e permite que possamos oferecer soluções financeiras mais justas aos associados, fomentando a geração de emprego e renda", explicou Port.