Ibovespa sobe 2,06% impulsionado pelo PIB

O Ibovespa iniciou junho retomando a linha dos 110 mil pontos, que havia prevalecido na segunda quinzena de maio nos fechamentos entre os dias 18 e 29. Nesta quinta-feira, surfando o PIB acima do esperado para o primeiro trimestre, e favorecido também pela retomada do apetite por risco no exterior - que impulsionou em especial os preços de commodities como o minério de ferro e o petróleo -, a referência da B3 subiu 2,06%, aos 110.564,66 pontos. Foi o maior ganho para o índice em quase um mês, considerando o encerramento de 5 de maio, então em alta de 2,91%. O giro foi de R$ 30,2 bilhões. Na semana, o Ibovespa ainda cede 0,31%, mas volta a acumular leve ganho no ano, de 0,76%.

Com a alta acima de 2% nesta quinta para o petróleo, o Ibovespa iniciou junho quebrando série negativa de três sessões, quando havia sido contido em especial pelo mau desempenho das ações de commodities. Petrobras ON e PN encerraram o dia em alta de 2,91% e 3,22%, enquanto Vale ON avançou 2,12%. Outro setor de peso, os grandes bancos obtiveram ganhos até 1,82% (Santander) na sessão. Na ponta do Ibovespa, Locaweb ( 11,88%), CVC ( 7,40%), B3 ( 7,36%) e Magazine Luiza ( 6,84%), com Energisa (-3,27%), JBS (-2,32%), TIM (-1,43%) e BB Seguridade (-1,33%) no canto oposto.

"Tivemos hoje um fluxo maior e mais positivo para nosso mercado, com boas surpresas no noticiário. Após alguns dias bem negativos, houve melhora de humor com relação à China, que vinha sofrendo ultimamente com dados ruins sobre a atividade industrial, afetando as commodities. Assim, após quatro dias de queda de preço, o minério de ferro hoje subiu mais de 5% por lá, com um ambiente parecendo agora menos hostil à demanda pela matéria-prima, após uma nova leitura de PMI industrial na China, da Caixin, mais favorável do que a do dia anterior, que apontava contração", disse Bernard Faust, operador da mesa de renda variável da One Investimentos.

No cenário doméstico, a leitura acima do esperado para o PIB brasileiro no primeiro trimestre, em alta de 1,9%, levou uma série de instituições financeiras a revisar estimativas para o crescimento econômico em 2023. "Prévias sobre a atividade, como o IBC-Br, já vinham bem, e agora muitas casas começam a refazer as contas para um PIB fechando o ano perto de 2%, com o Brasil na contramão do mundo, que ainda puxa juros e pisa no freio", diz Piter Carvalho, economista-chefe da Valor Investimentos.

O desempenho nos primeiros três meses do ano foi puxado em especial pelo forte avanço do agro no intervalo, conforme os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Após três pregões consecutivos de alta, em que acumulou valorização de 1,69% e voltou a se situar acima de R$ 5,00, o dólar à vista, por sua vez, encerrou a sessão desta quinta-feira em baixa de 1,31%, cotado a R$ 5,0064. Houve oscilação de pouco mais de cinco centavos entre máxima (R$ 5,0582), logo depois da abertura, e mínima (R$ 5,0058), à tarde.