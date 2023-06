Empresários têm interesse na aquisição de terrenos

Com atuação desde de 2008, no Distrito Industrial da Restinga, o diretor da Embapel Reciclagem, Giovanni Moser, afirmou que os empreendedores estão na expectativa de participar dos editais de concorrência pública que serão lançados pela prefeitura de Porto Alegre para aquisição dos terrenos no Parque Industrial. Instalado em uma área de sete mil metros quadrados (dos quais 4,5 mil são de área construída), na avenida Ricardo Leônidas Ribas, no bairro Restinga, Moser afirma que pensa na expansão da empresa. A ideia do empresário é adquirir uma área de dois mil metros quadrados e ampliar a empresa. "Estamos há 15 anos na Restinga somos o elo de ligação entre a fonte de geração de resíduos e os recicladores. Coletamos quantidades menores e entregamos volumes grandes para as indústrias. Precisamos da expansão da empresa", destaca. A empresa conta com 30 funcionários.

Giovani Moser, da Embapel Reciclagem, pensa na expansão da empresa. Foto: Tânia Meinerz/JC

Os materiais coletados pela Embapel Reciclagem são a folha A4, cadernos e livros que viram papel toalha e higiênico, papéis mistos que são transformados em bucha para calçado e o plástico resulta em sacolas plásticas. Já as embalagens para refrigerante e o plástico em geral viram torneiras, baldes e bacias. Os clientes da empresa estão localizados em diversas cidades do interior do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná e também em São Paulo. A empresa existe desde 1988 e funcionava na avenida Otto Niemeyer, na zona Sul de Porto Alegre.

Presente desde 2013 no Distrito de Industrial da Restinga, a Braserv - Engenharia e Serviços Técnicos, é a única usina de entulhos de Porto Alegre licenciada pela prefeitura. O presidente Marcelo de Castro Lima informou que antes de ir para a Restinga a empresa atuava no bairro Ipanema. No estabelecimento, são fabricados com resíduos de materiais da construção civil - pisos, blocos e contenção de muro. Com 10 mil metros quadrados de área e 10 funcionários, Lima afirma que pretende comprar um terreno para ampliação da empresa e possivelmente ampliar o quadro de trabalhadores. A Usina tem capacidade de receber 50 caçambas/dia. Porém, só recebe dez porque os materiais são descartados de forma clandestina.