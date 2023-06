Salton realizou segunda edição do evento Ciclos & Vinhas: Semeando a Sustentabilidade

A segunda edição do evento Ciclos & Vinhas: Semeando a Sustentabilidade aconteceu nesta terça-feira (30) na sede da Salton, em Bento Gonçalves, e apresentou aos produtores parceiros da empresa, profissionais e estudantes as principais inovações envolvendo o universo da vitivinicultura. A programação reuniu as novidades expostas por mais de 20 fornecedores em uma Mostra Técnica, além de uma sequência de palestras, conduzidas por representantes da Vinícola e do setor, que abordaram temas relevantes para as boas práticas de cultivo da uva e também tendências do agronegócio.

“O objetivo desse encontro é fazer uma integração com entidades da região, além dos agricultores, para atualizá-los das novidades do setor a fim de torná-los mais competitivos e, também, ajudá-los a encontrar caminhos para melhorar a qualidade dos vinhos e espumantes produzidos”, explicou em nota, Maurício Salton, diretor-presidente da Salton. Na palestra “Resultados e perspectivas da Vinícola Salton”, comandada pelo CEO, foram abordadas as situações e os desafios que os produtores enfrentam no dia a dia e que demandam certo tempo para serem incorporadas na cultura produtiva. Além disso, Maurício comentou sobre a transparência e a proximidade da Salton com os produtores para alavancar a produção regional. Já para o produtor rural, Ivanio Bortoncelo, que esteve no evento, é “preciso inovar e trabalhar cada vez mais com as técnicas avançadas para entregar um produto melhor e de alta qualidade”.

Perspectivas do agronegócio, gestão de custos de produção agrícola e contratação de mão de obra sazonal foram outros temas abordados pelos especialistas. Durante o evento, uma cartilha de boas práticas sociais no campo foi entregue a cerca de 300 produtores rurais presentes. A cartilha aborda temas relevantes que devem ser considerados nas relações de trabalho, como direitos humanos e direitos trabalhistas, além de reforçar a importância de fiscalizações e auditorias sobre estes itens.

Tecnologia e inovação marcam presença na Mostra Técnica

Mais de 20 marcas compartilharam e debateram novidades, tendências e atualizações para o setor vitivinícola na Mostra Técnica do Ciclos & Vinhas. Os produtores de uva conheceram de perto tecnologias que trazem mais agilidade, economia e, claro, sustentabilidade no manejo das videiras.

O diretor comercial da RL Tekno Soluções, Renato Pasin, apresentou o uso de drones para pulverização e destacou os principais benefícios do equipamento. “Temos uma economia significativa do uso de água já que, antes, o agricultor acabava usando em torno de 500 a 600 litros de água por hectare. Com o drone, o uso reduz para 30 a 40 litros por hectare”, explicou.

De acordo com o diretor, o produtor rural também economiza até 30 minutos de trabalho por hectare ao aderir a este tipo de equipamento, além de perceber a melhor conservação do solo. “O que vemos e nos deixa muito felizes é que o uso deste tipo de tecnologia acaba evitando o êxodo rural, já que os filhos retornam ao campo para ajudar os pais a trabalhar com estas novas tecnologias”, explica Pasin.

A inovação no agro foi apresentada também pela startup Jahde Tecnologia com o case Crops - Sistema de Monitoramento de Doenças. Desenvolvido em parceria com a Embrapa Uva e Vinho, trata-se de um sistema informatizado que utiliza inteligência artificial para auxiliar os produtores de uva no monitoramento e prevenção do míldio da videira, uma das doenças mais difíceis enfrentadas pela cultura da uva. “Com alertas diários personalizados, baseados em condições climáticas e características da propriedade, o Crops promove uma gestão mais sustentável, economia de recursos e menor exposição a agroquímicos, trazendo benefícios para a saúde dos trabalhadores, consumidores e meio ambiente”, reforçou a gerente administrativa Daniela Sikacz. A tecnologia já é usada por mais de 100 viticultores na Serra e Campanha Gaúchas, além do Paraná.