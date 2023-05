Rede UniSuper é a 12ª colocada no Ranking Agas 2022

Os principais representantes do setor supermercadista gaúcho estiveram reunidos, na noite desta segunda-feira, na Casa Perlage Eventos, em Farroupilha, para a edição 2022 do Ranking da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), premiação que homenageia personalidades e empresas que se destacaram ao longo do ano.

Reconhecida com a 12ª colocação na lista das 20 maiores companhias do Estado, a Rede UniSuper, que hoje conta com mais de dois mil funcionários, 22 lojas próprias e 17 operações licenciadas em 12 cidades gaúchas, foi representada pelo seu presidente, Sandro Formenton.

“Estar mais uma vez no Ranking Agas, entre as maiores empresas do nosso setor, é motivo de grande orgulho para todos nós. Esse reconhecimento nos incentiva a seguir trabalhando para fortalecer cada vez mais o vínculo com nossos clientes e parceiros”, destacou Formenton.

Realizado pela primeira vez fora de Porto Alegre, o evento homenageou 10 empresários com o Troféu Supermercador, enaltecendo a sua colaboração para o desenvolvimento do setor, e condecorou 29 empresas. Além das 20 maiores lojas, receberam destaques as nove que tiveram o melhor desempenho em diferentes categorias. O Ranking Agas ocorre desde 2002 e considera fatores como número de lojas, funcionários e checkouts, além de planos para expansão das redes.