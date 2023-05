Governo do Estado indica atual superintendente para diretora-presidente da Corsan

Controlador da Corsan, o governo do Estado indicou a advogada Samanta Takimi para ser a nova diretora-presidente da empresa. Funcionária de carreira desde 2012, ela assumiu a superintendência de Relações Institucionais em 2020, estando entre suas principais atribuições a interlocução com os poderes concedentes (municípios) e a coordenação institucional.Samanta foi indicada para assumir o cargo depois que Roberto Barbuti, à frente da Corsan desde 2019, anunciou na segunda-feira (29) a saída do comando da empresa. A indicação busca assegurar a continuidade e a conclusão do processo de privatização que está em curso. Agora, o nome da advogada passará por eleição no conselho de administração.Pós-graduada em direito público e com MBA em direito empresarial, Samanta é mestranda em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para a inovação, o que consolida sua experiência nas áreas do direito civil, do consumidor, regulatório e societário.