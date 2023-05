Convenção Regional de supermercados da Agas ocorre na Serra Gaúcha

Desde terça-feira (30), a Serra Gaúcha recebe, em Farroupilha, a 57ª Convenção Regional de Supermercados, pelo segundo ano consecutivo. A feira conta com a presença de ao menos 80 expositores, entre fornecedores de produtos e prestadores de serviço, e tem a participação gratuita de supermercadistas e varejistas de diversas áreas. O evento ocorre no Centro Municipal de Eventos Mário Bianchi (Pavilhões do Parque Cinquentário, sede da Fenakiwi).Dentro da Convenção, que contará com diversas atrações ao longo do dia, ocorrerá o sorteio de uma motocicleta zero quilometro (Ciclomotor Bull KRC) entre os compradores que efetuarem pelo menos R$ 1 mil em compras entre os expositores da feira. Conforme os organizadores, o momento será o ápice do encontro, em seu encerramento, à noite, junto a uma tradicional noite italiana, com um Polentaço regado a música italiana para os participantes do evento.