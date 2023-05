RS fecha quadrimestre no azul, mas superávit recua ante 2022

o resultado das contas públicas do Estado do Rio Grande do Sul foi positivo, com superávit orçamentário de R$ 1,9 bilhão. Apesar disso, se comparado com o mesmo período do ano passado, quando o superávit chegou a R$ 4,1 bilhões o que representa um aumento de 13%. Em 2022, a despesa foi de R$ 19,8 bilhões. Nos primeiros quatro meses do ano,. Apesar disso, se comparado com o mesmo período do ano passado,, o resultado recuou mais de 50%. A receita total do Estado no primeiro quadrimestre do ano foi de R$ 23,7 bilhões, contra R$ 23,9 bilhões do quadrimestre anterior, quando houve ingresso de R$ 955 milhões da privatização da Sulgás. Neste ano, as despesas totais somaram R$ 21,8 bilhões, ou seja, R$ 1,9 bilhão a mais do que o mesmo período do ano passado,. Em 2022, a despesa foi de R$ 19,8 bilhões.

De acordo com secretário-adjunto da Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz), Itanielson Cruz, durante apresentação da 11ª edição do Relatório de Transparência Fiscal, nesta terça-feira (30), a queda nas receitas e o aumento de gastos com pessoal são os principais fatores para a queda no superávit. A queda bruta na arrecadação do ICMS, por exemplo, chegou a R$ 1,4 bilhão, depois das Leis Complementares 192 e 194, aprovadas no ano passado, que alteraram as bases de arrecadação e diminuíram em quase 10% a arrecadação de ICMS.

No primeiro quadrimestre de 2022, foram arrecadados R$ 15,2 bilhões com o tributo. Já neste ano, foram R$ 13,8 bilhões. As perdas líquidas de ICMS foram na ordem de R$ 849 milhões este ano. A arrecadação do IPVA, por outro lado, cresceu 17% este ano, totalizando R$ 2,1 bilhões, explicados, principalmente, pela valorização da frota e pela nova política de descontos para antecipação do tributo. Na soma, no entanto, a arrecadação tributária caiu cerca de 4%, ou seja, R$ 462 milhões a menos do que de janeiro a abril de 2022.





Quanto às despesas, que aumentaram 13% em relação a 2022, os principais fatores que influenciaram nos números foram o incremento com o gasto de pessoal que se deu, principalmente, pelo Reajuste Geral de 2022, pela implementação nacional do magistério e pela retomada parcial dos pagamentos da dívida no Regime de Recuperação Fiscal. “Temos uma dificuldade de manter um equilíbrio nas contas. Ainda existe um superávit, mas ele caiu bastante. Antes da Lei 194, tínhamos uma tendência de melhora”, avaliou o secretário adjunto.



Durante a explanação do relatório, que tem por objetivo ampliar a transparência na gestão financeira dos recursos públicos, o secretário adjunto da Fazenda destacou, ainda, que a tendência para o próximo semestre é que a arrecadação de ICMS seja normalizada com a retomada da incidência sobre a geração e transmissão de energia (Tusd e Tust) e com a nova cobrança monofásica sobre os combustíveis. Além disso, para compensar a perda na arrecadação, o Poder Executivo reconheceu o rendimento (R$ 627 milhões) do Caixa Único como receita após a restituição de crédito feita pelos poderes.



Indicador de dívida LRF piora, mas segue abaixo do limite





O indicador de endividamento da LRF piorou no primeiro quadrimestre deste ano em relação a 2022, ficando em 199,76%. Apesar disso, o indicador segue abaixo do limite de 200%.



Já o indicador de pessoa LRF Poder Executivo avançou para 48,81% (acima do limite prudencial 46,55%), próximo ao limite legal de 49%.

Déficit previdenciário sobe no início de 2023

O déficit previdenciário do Plano Financeiro subiu em 2023, chegando a R$ 3,4 bilhões, um acréscimo de 5,4% em relação a 2022. O principal motivo, segundo o secretário adjunto, foi a revisão geral de 6%, que começou a ser paga em maio de 2022 e o reajuste do Piso Nacional do Magistério.



Apesar disso, os números são bem menores do que em 2019, ano em que foi aprovada a Reforma da Previdência do Estado, mas já são maiores do que 2021 e 2022.