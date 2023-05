Prefeitura de Porto Alegre fecha com déficit de R$ 816 milhões

No acumulado dos primeiros quatro meses de 2023, as receitas da prefeitura de Porto Alegre totalizaram R$ 3,8 bilhões, contra os R$ 3,4 bilhões registrados no mesmo intervalo anterior. Em gastos, foram em R$ 4,6 bilhões, contra R$ 4,2 bilhões no mesmo quadrimestre de 2022. Com isso, o Executivo inicia os primeiros meses do ano com um déficit de R$ 816 milhões. Os dados foram apresentados em audiência pública da Comissão de Finanças, Orçamento e do Mercosul (CEFOR) da Câmara na manhã desta nesta terça-feira (30).

De janeiro a abril deste 2023, houve um aumento de 10,5% de receita nos cofres do município em relação a igual período de 2022. Apesar de as despesas empenhadas também terem crescido (em 9,5%) no mesmo intervalo, a Fazenda municipal manteve o equilíbrio fiscal neste início de ano.

De acordo com o secretário municipal da Fazenda, Rodrigo Fantinel, o déficit de R$ 816 milhões nos primeiros meses do ano acontece sempre neste período porque os gastos empenhados e vão sendo executados ao longo dos meses, “permitindo que no último quadrimestre a gente equalize a conta e consiga fechar em equilíbrio”. Segundo ele, “os resultados são fruto do comprometimento desta administração em manter o equilíbrio fiscal sem aumentar a carga tributária, e isto tem sido possível graças aos esforços empenhados em aumentar a receita, fomentando o desenvolvimento econômico e diminuindo as despesas com uso de tecnologia e inovação no serviço público”.



Receitas

O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN): de 14,1%, registrando R$ 504,5 milhões, contra R$ 422 milhões no mesmo período de 2022, que indica melhora no cenário econômico da cidade.

O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) teve acréscimo de 49,2%, com arrecadação de R$ 617,8 milhões, contra R$ 414,2 milhões. No caso do IPTU, cabe destacar que diferente do período anterior, não houve pagamento antecipado, refletindo a arrecadação total nos primeiros meses de 2023.

O Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) registrou leve queda na arrecadação de 4,1%, ficando em R$ 100,4 milhões, no comparativo ao ano anterior de 104,6 milhões.

Investimentos

O valor aplicado com recursos próprios pelo Executivo Municipal em saúde foi 16,5% superior que no igual período do ano anterior, chegando a R$ 233,3 milhões, ante R$ 200,3 milhões em 2022. Na educação, foram aplicados até o momento R$ 358,5 milhões de recursos do Tesouro, 13,3% a mais que no ano anterior.

Pessoal e previdência

A despesa com pessoal e encargos teve variação de 0,9%, ficando em R$ 3,1 bilhões, nos últimos 12 meses, contra R$ 3 bilhões, resultado apresentado no quadrimestre anterior. O valor corresponde a 38,9% da Receita Corrente Líquida. Na previdência, as receitas do Regime de Repartição Simples fecharam em R$ 490,5 milhões, e as despesas em R$ 486,9 milhões, tendo um resultado orçamentário de - R$ 3,6 milhões. O regime capitalizado teve receita de R$ 205,3 milhões, uma variação de 90,2% em relação a 2022, quando foram registrados R$ 107,9 milhões. Os valores são destinados exclusivamente para custear os benefícios deste regime, não podendo ser utilizados para outros fins.