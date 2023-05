Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta, de olho em votação de acordo nos EUA

Agência Estado

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta terça-feira (30) enquanto investidores aguardam a votação de um acordo sobre o teto da dívida dos EUA.O índice japonês Nikkei subiu 0,30% em Tóquio, a 31.328,16 pontos, renovando máxima em 33 anos, enquanto o Hang Seng avançou 0,24% em Hong Kong, a 18.595,78 pontos, interrompendo uma sequência de quatro pregões negativos, e o Kospi teve alta de 1,04% em Seul, a 2.585,52 pontos, na volta de um feriado na Coreia do Sul.Na China continental, o dia foi de ganhos modestos: o Xangai Composto registrou alta marginal de 0,09%, a 3.224,21 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto mostrou avanço de 0,49%, a 2.011,99 pontos.Exceção na Ásia, o Taiex apresentou ligeira baixa de 0,08% em Taiwan, a 16.622,74 pontos.Investidores na Ásia e em outras partes do mundo estão na expectativa de que o Congresso dos EUA inicie nesta quarta-feira (31) a votação do acordo para elevar o teto da dívida, que foi fechado entre a Casa Branca e a oposição republicana, no fim de semana.Legisladores republicanos, porém, têm ameaçado rejeitar o acordo, que é necessário para que os EUA evitem um calote em sua dívida nos primeiros dias de junho.Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho nesta terça, pressionada por ações de grandes bancos domésticos. O S&P/ASX 200 caiu 0,11% em Sydney, a 7.209,30 pontos.