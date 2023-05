Prazo para declaração do IR termina hoje

Após dois meses e meio da abertura do prazo, termina nesta quarta-feira, às 23h59min, o período para a entrega da Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física 2023 (IRPF), que teve início no dia 15 de março. No Rio Grande do Sul, de acordo com a Receita Federal, 2,4 milhões de declarações foram entregues, com expectativa entre 2,69 e 2,76 milhões até a data limite. A estimativa é que cerca de 300 mil gaúchos ainda não prestaram contas ao Leão.

Até às 9h30min de ontem, foi registrada a entrega de um total de 35.182.047 declarações do IRPF 2023 no País. Esta reta final também é marcada pelo alto fluxo de pessoas que deixam para realizar sua declaração no último momento. Segundo a Receita, em comparação a maio de 2022, o número de declarações neste período segue dentro dos padrões.

Quem não declarar dentro do prazo limite está sujeito à multa por atraso no valor mínimo de R$ 165,74, podendo chegar, no máximo, a 20% do valor do imposto de renda devido. A penalidade começa a contar já na quinta-feira, 1º de junho, e termina sua contagem na data do envio da declaração ou, se não for entregue, na data do lançamento de ofício pela Receita. Enquanto a documentação não for enviada, os contribuintes podem enfrentar restrições em seus CPFs.