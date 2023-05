Universidade Corporativa da Vipal Borrachas completa 10 anos

Prestes a completar 50 anos de estrada, a Vipal Borrachas tem em seu DNA a tradição em promover capacitações das suas equipes e parceiros de negócios. Em 1982, a companhia realizou os primeiros treinamentos e começou a ampliar sua assistência técnica, essa trajetória culminou na criação da Univipal, universidade corporativa da Vipal, que acaba de completar 10 anos. Entre as atividades presenciais e online, mais de 68 mil alunos realizaram os cursos de capacitações. Ao longo desses 10 anos de história, a Univipal já realizou um total de 5.362 cursos presenciais, com a participação de 42.822 alunos. No formato online, modalidade que se intensificou com o avanço tecnológico, as possibilidades de transmissões por vídeo e a pandemia, foram realizados 427 treinamentos de forma online ao vivo e online (EAD) contando com a participação de 25.490 profissionais. Somando as adesões nos dois formatos de cursos, a universidade completa dez anos de atividades alcançando número total de 68.312 alunos que se capacitaram através de seus cursos.A história das capacitações se iniciou com o primeiro curso sobre Aplicação de Manchões e Remendos, promovidos em Nova Prata (RS) para alguns clientes da região. Entre os anos de 1984 e 1986, foram introduzidos novos treinamentos como o Exame de Carcaças, o desenvolvimento do primeiro manual de reforma de pneus e realizadas as primeiras aulas sobre o Processo de Reforma, nesta mesma época, foi adquirida a primeira autoclave da companhia. E em 1987, foi inaugurado o Centro Técnico Vipal (CTV) e, em 1994, formada a primeira turma de técnicos em reforma de pneus. O ano de 2013 marcou a formação da universidade corporativa da Vipal Borrachas – Univipal, dando início também às atividades à distância para parceiros da rede autorizada. Já no ano seguinte, começaram os cursos online (EAD) da Vipal em espanhol e foi formatado o curso de Especialização em Gestão do Negócio, voltado a proprietários e gestores da Vipal Rede Autorizada. A capacitação trazia tópicos relevantes voltados para a sustentação e resultado do negócio das reformadoras, com informações focadas na gestão estratégica, administrativo/financeiro, pessoal e comercial, e foi realizada entre 2014 e 2019. O curso contava com certificado reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), como Curso de Extensão.Já no ano de 2017 foram lançados os treinamentos EAD, em inglês, possibilitando ampliar de forma impactante o número de participantes. Os anos de 2018 e 2019 marcaram a criação do curso de Gestão de Produção, realizado presencialmente em diversas regiões do Brasil. No mesmo período foram lançados cursos online (EAD) para o segmento agrícola. Em 2020 o mundo enfrentou a pandemia e a Univipal expandiu o número de treinamentos à distância. O curso online (EAD) Embasamento Técnico para Gestão de Pneus, apresentava todo o treinamento presencial em vídeo aulas com demonstrações práticas de todos os processos feitos por técnicos da Vipal. Também foi lançado o curso online ao vivo sobre Gestão de Produção para ReformadorasA principal novidade criada pela Univipal para o período foi a transmissão de lives abordando assuntos de fundamental importância para o segmento de reforma de pneus. Foram mais de 15 lives transmitidas entre 2020 e 2022 abordando tópicos como: Gestão de Pneus, Calibragem de Pneus e outros. Os conteúdos foram apresentados pelos instrutores técnicos da universidade com momentos para o esclarecimento de dúvidas dos participantes. Todos os conteúdos seguem disponíveis no canal da Vipal no YouTube, através do link www.youtube.com/VipalBorrachas. Segundo Leandro Paim, Gerente de Assistência Técnica Vipal Borrachas e Vipal Máquinas, os 10 anos da Univipal marcam a consolidação de um processo que está no DNA da companhia. "É motivo de orgulho para a companhia oferecer conteúdos relevantes para que pessoas do mundo inteiro possam se aperfeiçoar e crescer como profissionais nas suas áreas de atuação dentro do segmento de reforma de pneus”, destacou Paim. Em 2022, a Univipal promoveu 327 capacitações presenciais, que contaram com a adesão de 2.129 participantes. Foram mais de 53 treinamentos entre atividades online ao vivo (EAD), com um total de 2.451 alunos. Desta forma, mais de 4,5 mil profissionais foram capacitados em diversas áreas técnicas e de gestão voltadas para o segmento de reforma de pneus no último ano. Para conhecer a plataforma de treinamentos da universidade, basta acessar: https://univipal.adapta.online/.