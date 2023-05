Semana começa com mais de 650 vagas para concursos públicos no Rio Grande do Sul

Com salários que chegam a R$ 14 mil, há pelo menos 11 concursos com inscrições abertas para Rio Grande do Sul no momento. As 652 vagas são para candidatos com todos os níveis de escolaridades, com lotações em diversos municípios gaúchos.

• LEIA MAIS: Confira os concursos com inscrições abertas no RS

Um dos destaques é a seleção para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que oferece 26 oportunidades e formação de cadastro reserva para analista e técnico de tecnologia da informação: 13 para analista de TI e 9 para analista de suporte. O período de inscrições segue até o dia 14 de junho, e a prova será realizada no dia 20 de agosto.