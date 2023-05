Especialista defende gestão de impacto para tornar negócios sustentáveis

O Brasil registrou o fechamento de quase 1,7 milhão de empresas no ano passado. A ausência de planejamento do negócio, falta de conhecimento em gestão e inexistência de metas e objetivos levam ao alto índice de insucesso das empresas, além do cenário econômico árido. A avaliação é do empresário e desenvolvedor de empresas, Leonardo Oliveira. “É preciso capacitação para tornar o negócio sustentável e, acima de tudo, lucrativo. E nós defendemos que é possível”, destaca que Oliveira, especialista em lean manufacturing (filosofia de manufatura enxuta utilizada pelas maiores empresas do mundo, como Toyota, Nike e Intel).

No próximo fim de semana (3 e 4 de junho), o especialista será um dos palestrantes no curso sobre Gestão de Impacto, no Hotel Intercity, em Porto Alegre, justamente para promover uma imersão na disciplina ‘gestão de impacto’, para auxiliar os empreendedores a tornarem os negócios sustentáveis e lucrativos. As inscrições podem ser feitas pelo site https://gestaoimpacto.com

Jornal do Comércio - Quais as premissas da gestão de impacto nas corporações e de que forma ela contribui para a sobrevivência dos negócios?

Leonardo Oliveira - A gestão de impacto nas corporações tem como premissa principal buscar constantemente formas de aumentar os resultados do negócio. Ela reconhece que o desenvolvimento contínuo é essencial, pois um negócio que não se desenvolve corre o risco de perder sua relevância e, eventualmente, morrer.

Os quatro pilares da gestão de impacto são interdependentes e contribuem para a sobrevivência dos negócios de várias maneiras: Mentalidade, Pessoas, Processos e Vendas/Growth. Ao fortalecer esses quatro pilares, a Gestão de Impacto contribui para a sobrevivência dos negócios, pois promove a excelência na gestão de pessoas e processos, resultando em colaboradores mais engajados, processos otimizados, satisfação dos clientes, crescimento de vendas e faturamento, além de proporcionar mais eficiência e qualidade de vida para os gestores.

Dessa forma, as empresas se tornam mais competitivas e preparadas para enfrentar os desafios do mercado atual. Dentre os resultados esperados para o empresário é uma expectativa de aumento de receita de 10%.



JC - Nos últimos anos, o número de fechamento de empresas e de grandes companhias recorrendo à recuperação judicial vem aumentando. O emprego da gestão de impacto poderia ter revertido esses casos?

Oliveira - A gestão de impacto aborda diversos aspectos essenciais para o sucesso de uma empresa, como o desenvolvimento de uma mentalidade de negócio estratégica, a gestão eficaz de pessoas, a otimização de processos e a melhoria na conversão de vendas. Esses elementos podem contribuir significativamente para a recuperação e aprimoramento dos negócios. A gestão de impacto envolve a avaliação constante da estratégia de negócio, com o principal ativo na mentalidade do empresário. A quebra de crenças, visão sistemática, escassez, promove a oportunidade de " entender o jogo grande", e de fato participar dele.

Ao promover o engajamento dos colaboradores, permite uma gestão eficaz de pessoas, com foco no engajamento dos colaboradores, o que pode melhorar a produtividade, a motivação e a satisfação no trabalho, contribuindo para o sucesso da empresa.

A gestão de impacto busca ainda aprimorar a eficiência operacional, identificando oportunidades de redução de custos, eliminação de desperdícios e melhoria na qualidade dos processos. Isso pode aumentar a competitividade e a sustentabilidade financeira das empresas. Outro ponto é o aumento da conversão de vendas, uma vez que a gestão de impacto pode fornecer estratégias e ferramentas para melhorar as taxas de conversão de vendas, auxiliando as empresas a alcançarem melhores resultados financeiros.



JC - Você é especialista em lean manufacturing. Quais os princípios desse sistema e o que ele representa para as empresas?

Oliveira - O Lean Manufacturing é uma abordagem de gestão focada na eliminação de desperdícios e na maximização do valor para o cliente. Seus princípios são baseados nas práticas desenvolvidas pela Toyota e são amplamente aplicados em diversas indústrias ao redor do mundo. O conjunto de ferramentas e conceitos aplicados na filosofia Lean, gera uma oportunidade de mudança de cultura e visão do negócio como um todo.

JC - É possível perceber se apenas grandes empresas buscam orientação para a gestão dos negócios ou as menores também estão recorrendo a esse apoio?

Oliveira - Só que existe uma grande lição neste contexto. Nem sempre o modelo que o empresário utilizou para chegar até onde chegou, vai permitir que avance. O que quero dizer é: funcionou até agora, sim. Mas não significa que esse modelo vai te permitir crescer. E isso é mentalidade!

Normalmente, as grandes empresas, tem essa percepção da necessidade de desenvolver equipes, mentalidade, investir nos processos e entender a necessidade de agregar valor. O que notamos é que a diferença de resposta e resultado, está no tempo que o empresário leva para perceber esta necessidade.