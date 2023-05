Porto Alegre começa semana com 1,5 mil vagas de emprego

A semana começa com 1.513 novas vagas de emprego, a partir desta segunda-feira (29), na unidade do Sine de Porto Alegre. Em destaque estão 149 vagas exclusivas para pessoas com deficiência. Nas vagas gerais, a área de serviços predomina. Há 85 vagas para leiturista e 81 para atendente de telemarketing, entre outras. No setor de construção civil, são 87 vagas para pedreiro. Interessados devem retirar a carta de encaminhamento na unidade da avenida Sepúlveda, s/nº, esquina com avenida Mauá, no Centro Histórico, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.Também é possível solicitar a carta pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play. A retirada deve ser feita de forma responsável, com a certeza do comparecimento à entrevista de emprego, para não haver prejuízo aos demais interessados. Informações podem ser obtidas também pelo e-mail [email protected]