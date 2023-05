Fazenda mantém sigilo sobre metas de inflação

Fernando Haddad mantém sigilo para um estudo técnico que embasou a queda da meta da inflação durante a gestão de Paulo Guedes. Atualmente, esse percentual é alvo de divergências. Economistas que souberam do sigilo ficaram preocupados com a falta de transparência e questionam que reter informações empobrece o debate sobre o tema. O Ministério da Fazenda demantém sigilo para umque embasou adurante a gestão de. Atualmente, esse. Economistas que souberam do sigilo ficaram preocupados com ae questionam que reter informações empobrece o debate sobre o tema.

Sigilos a documentos públicos se tornaram uma rotina na gestão de Jair Bolsonaro (PL). O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se comprometeu a revê-los. Já foram reavaliados 254 processos na CGU (Controladoria-Geral da União).

Nesse contexto, manter o sigilo a um estudo econométrico é considerado um contrassenso.

A discussão sobre a inflação e como combatê-la tem sido intensa neste início de governo. Lula já chegou a afirmar que se a meta de inflação está errada, que se mude a meta. Integrantes do governo já ventilaram essa possibilidade. Nos últimos dias, o ministro Haddad voltou a falar que talvez seja momento de mudar o período da meta.

O regime de metas é considerado um sucesso no Brasil desde a sua implantação, em 1999, por ajudar a ancorar expectativas. Segundo o economista José Júlio Sena, do FGV Ibre, o simples fato de o regime obrigar o governo a explicitar um objetivo numérico para a inflação evita que ele pense em valores elevados.

política monetária "Não parece haver regime alternativo. É o sistema que nos convém. Mesmo no período em que a administração dadeixou a desejar, quando o juro foi reduzido fortemente sem justificativa em 2011, ajudou a evitar o pior", diz Sena.

Atualmente, as metas de inflação para este ano, 2024 e 2025 se mantêm, respectivamente, em 3,25%, 3% e 3%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. Quem acompanha o tema afirma que reter um estudo que trata da fixação desses valores prejudica uma melhor análise sobre quando e porque subir ou descer as metas.

"Um estudo que mostra a meta ótima da inflação numa economia como a do Brasil tem que vir a público, e especialistas precisam emitir opiniões, criticar, fazer sugestões. Não dá para entender esse sigilo", diz Samuel Pessoa, pesquisador da área de economia e colunista da Folha.

Levantamentos desse tipo não são comuns, explica o também pesquisador Braúlio Borges, economista sênior da LCA. "Entre 2000 e 2019, nenhum estudo havia amparado as decisões sobre metas. Em 2021 foi feito um estudo, mas não é público e continuará sob sigilo. Ficamos na mesma."

Borges tentou pessoalmente conseguir o estudo. Em fevereiro deste ano, ele foi coautor de um artigo que defendia o aumento da meta de inflação. No texto, ponderava que esse indicador costuma ser revisto aleatoriamente, sem estudos para sustentar as mudanças no CMN (Conselho Monetário Nacional).

O texto teve muita repercussão. Integrantes da gestão de Paulo Guedes divulgaram entre os colegas que havia, sim, sido feito estudo para embasar a redução da meta de 3,25% para 3% na reunião do CMN de 24 de junho de 2021. Borges, então, foi em busca do documento por meio da LAI (Lei de Acesso à Informação). Na primeira resposta, a SPE (Secretaria de Política Econômica) da Fazenda negou a existência do estudo. Borges recorreu. Veio então a resposta de que o estudo existia, mas estava sob sigilo de cinco anos.

A Folha foi informada de que haveria a possibilidade de o PPT (PowerPoint da apresentação), usado na reunião do CMN, não estar em sigilo e também fez o pedido via Lei de Acesso. Na primeira resposta, foi informada sobre o sigilo.

No recurso, a Folha argumentou que o parágrafo único do artigo 20 do decreto nº 7.724 previa a liberação de documentos preparatórios após o seu uso. A chefia de gabinete da SPE respondeu que o estudo poderia ser utilizado em outras discussões, o que justificava a manutenção do sigilo.

"O PPT do estudo solicitado trata de metas para a inflação de forma abrangente, não para ano específico, podendo ainda ser utilizado para tomada de decisões. Logo, deve permanecer classificado como sigiloso até o fim do prazo de 5 anos estipulado no ato da classificação", diz o texto.

A justificativa não faz sentido, segundo Fabiano Angélico, pesquisador sobre temas de transparência e integridade na Universidade de Lugano, na Suíça, e autor do livro "Lei de Acesso à Informação: Reforço ao Controle Democrático". "Na legislação, a figura do documento preparatório pode ser mantida em sigilo até que a decisão seja tomada", diz o especialista.