Vila da Mônica Gramado oferece preços especiais para crianças

O parque temático da Turma da Mônica em Gramado agora tem preços especiais para crianças de até 14 anos. Desde o dia 12 de maio, a tarifa para o público infantil visitar a Vila passou a ser R$ 159,00 na baixa temporada e R$ 169,00 na alta temporada. Os valores são válidos para as compras antecipadas pelo site do empreendimento.

“O parque foi planejado para toda a família, com a infraestrutura e as mais de 20 atrações cuidadosamente pensadas para receber o público de todas as idades. Por isso, estamos sempre buscando formas de incentivar a vinda das crianças e de suas famílias, para que possam viver bons momentos juntos e para que guardem boas lembranças dessa experiência”, explica a CEO da Vila da Mônica Gramado, Manoela Moschem.

A Vila da Mônica Gramado fica às margens da ERS-235, na Rua Germano Boff, 611, no bairro Carazal, e funciona diariamente das 9h45 às 17h30. O complexo de 25 mil m² – sendo 5 mil metros quadrados destinados exclusivamente para as mais de 20 atrações que remetem ao universo criado por Mauricio de Sousa – já recebeu, desde a abertura, mais de 100 mil pessoas de todas as idades de todos os cantos do Brasil.