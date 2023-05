Japão pode deixar de cobrar visto para entrada de brasileiros

O primeiro-ministro do Japão Fumio Kishida afirmou, na sexta-feira (19), que o governo deve dar início a procedimentos para a isenção de vistos para visitantes brasileiros. Atualmente, para entrar no Japão, brasileiros precisam da autorização consular japonesa, que custa R$ 111 reais.

O anúncio foi feito em reunião com presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O encontro ocorreu em Hiroshima, na reunião do grupo G7. Os dois líderes trataram de temas como a expansão dos fluxos bilaterais de comércio e investimentos, agenda de paz e segurança e combate à mudança do clima.



O presidente Lula ressaltou que Brasil e Japão precisam estabelecer uma relação mais produtiva não apenas do ponto de vista comercial, mas também do ponto de vista cultural, político e da ciência e tecnologia.



O premiê japonês apontou a importância da atuação do Brasil nas discussões de temas globais complexos como clima, educação, desenvolvimento e paz. O Brasil busca formar parceria em ciência, tecnologia e inovação com o Japão.