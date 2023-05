Brasil assina declaração conjunta sobre segurança alimentar

O Brasil e as outras 14 nações assinaram declaração conjunta com uma série de propostas para tentar garantir a segurança alimentar em escala global, em busca de políticas para zerar a fome. A assinatura do documento ocorreu na primeira reunião conjunta da cúpula estendida do G7, neste sábado (20), em Hiroshima, no Japão, com a presença do presidente Lula.Na "Declaração de Ações de Hiroshima para Segurança Alimentar Global Resiliente", as nações assumem compromissos como trabalhar em conjunto, construir sistemas alimentares e agriculturas mais resilientes e sustentáveis, inclusive por meio do aprimoramento da estabilidade e previsibilidade nos mercados internacionais.Segundo avaliação das Nações Unidas, 828 milhões de pessoas passaram por situação de fome em 2021. O documento foi assinado por Japão, Austrália, Canadá, Comores, Ilhas Cook, França, Alemanha, Índia, Indonésia, Itália, Coreia do Sul, Reino Unido, Estados Unidos, Vietnã e União Europeia. Para enfrentar a crise alimentar, o documento recomenda o apoio a ações de assistência humanitária, à exportação de grãos da Ucrânia e da Rússia, comércio internacional aberto e transparente, maior coordenação entre países e instituição internacional que fazem o papel de doadores e apoio à cadeia de produção alimentar.O compromisso assumido é de seguir trabalhando de forma conjunta até 2030 para também garantir alimentação saudável a todos no planeta.