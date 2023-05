RS tem alta nas vendas da indústria, do atacado e do varejo em março

A Receita Estadual publicou na quinta-feira (18) um novo levantamento dos indicadores econômicos-tributários do setor produtivo gaúcho. Nele, mostra que o desempenho do setor industrial, varejista e atacadista registraram avanço nas vendas no mês de março, desempenho que marca a quebra de uma trajetória de queda percebida desde o segundo semestre do ano passado. O estudo foi realizado com base em dados das notas fiscais eletrônicas (NFe).

A Receita Estadual também apresentou um raio x do desempenho de diferentes segmentos econômicos. A indústria gaúcha coureiro-calçadista, por exemplo, revelou um acréscimo de 11,2% nas vendas acumuladas nos últimos 12 meses, perante os 12 meses anteriores. Apesar do índice positivo, as vendas trimestrais indicam um padrão de desaquecimento, com taxa máxima de 29,3% no trimestre de abril a junho e mínima de -0,4% entre outubro e dezembro. Em março, mês de referência dos dados divulgados,obteve um incremento de R$ 7,53 bilhões nas vendas, um crescimento de 19% em comparação com o mês anterior. O atacado, considerando o mesmo período, elevou em 23,7% o volume de comercialização, o que representa um aumento bruto nas vendas de mais de R$ 5 bilhões. Já o varejo, que vem apresentando trajetória consistente no volume comercializado, registrou crescimento de R$ 2,6 bilhões no incremento das vendas.

Já as vendas da área industrial gaúcha de têxteis e confecções registraram retração de 2,9% no acumulado dos últimos 12 meses, quando comparados aos 12 meses anteriores. Isso se deve, conforme a Receita Estadual, principalmente ao comportamento dos últimos três trimestres, que demonstraram patamar de vendas inferior aos seus pares do intervalo anterior.

Na área de papel, a indústria gaúcha registrou um pequeno encolhimento de 1,4% no valor das vendas acumuladas nos últimos 12 meses (abril de 2022 a março de 2023) em comparação com o montante agregado nos 12 meses anteriores. Porém, as vendas acumuladas nos últimos três meses registram alta de 4,8% em relação ao mesmo trimestre do intervalo anterior.

O levantamento da Sefaz integra as ações do programa Desenvolve RS, projeto criado pela agenda Receita 2030.