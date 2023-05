Curso gratuito vai formar criadores de conteúdo para o mercado financeiro

Com o objetivo de apoiar o desenvolvimento de criadores de conteúdo para o mercado financeiro, a Nelogica, maior provedora de tecnologia para investimentos da América Latina, realiza entre os dias 3 e 4 de junho em Porto Alegre o primeiro Nelogica Academy – Criando conteúdo para o Mercado Financeiro.

O curso é gratuito e voltado a pessoas acima de 18 anos e residentes no Rio Grande do Sul que tenham interesse na produção de conteúdo para redes sociais de forma profissional, especificamente abordando temas relacionado à economia, mercado financeiro, investimentos e finanças pessoais.

Serão 12 horas de aula com temas relacionados à produção e edição de conteúdos, plataformas digitais e também aspectos técnicos relacionados à área de atuação, como mercados tradicional, internacional e de criptomoedas. Ao final do workshop, os participantes terão oportunidade de elaborar e apresentar um projeto que será analisado por uma banca formada por profissionais da Nelogica. Os que se destacarem serão convidados a atuar na companhia.

“Apesar do mercado de influenciadores digitais ter crescido tanto no Brasil e no mundo nos últimos anos, principalmente durante e após a pandemia, percebemos que ainda são poucos os profissionais que têm conhecimento para atuar na área de finanças, sendo este um segmento recheado de oportunidades para quem fizer com qualidade e responsabilidade”, afirma Luise Senna, gerente sênior de Marketing na Nelogica.

Estão disponíveis 20 vagas para o workshop. Para participar, os interessados podem se inscrever até a próxima quarta-feira (24) no site https://lp.nelogica.com.br/nelogica-academy.

Serviços

Dia 03/06 das 9h às 18h - com café da manhã 8h30min

Dia 04/06 das 9h até14h - com café da manhã 8h30min