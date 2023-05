Após três altas, economia brasileira tem leve queda em março, diz BC

A economia brasileira mostrou leve recuo em março e interrompeu uma sequência de três altas consecutivas, conforme o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br). O indicador caiu 0,15%, na série livre de efeitos sazonais. Em fevereiro, a alta havia sido de 2,53%, segundo dado atualizado nesta sexta-feira (19). O índice é conhecido como uma espécie de "prévia do BC" para o Produto Interno Bruto (PIB) e serve como parâmetro para avaliar o ritmo da economia brasileira ao longo dos meses.



Na passagem de fevereiro para março, o índice passou de 147,31 pontos para 147,09 pontos na série dessazonalizada. O resultado de março, mesmo com a queda, na comparação histórica é o segundo melhor para o mês desde 2014 (147,80 pontos), perdendo apenas para fevereiro de 2023.



Já na comparação entre os meses de março de 2023 e de 2022, houve crescimento de 5,46% na série sem ajustes sazonais. Esta série registrou 157,31 pontos no terceiro mês do ano, o melhor desempenho para o período da série histórica do IBC-Br, iniciada em 2003.