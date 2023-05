Exportações da indústria recuam no Rio Grande do Sul

As exportações da indústria de transformação do Rio Grande do Sul tiveram queda tanto em quantidade quanto em faturamento no mês de abril, na comparação com o mesmo mês do ano passado. A quantidade comercializada com outros países recuou 11,9%, enquanto o faturamento, ao atingir US$ 1,3 bilhão no mês, caiu US$ 228,4 milhões, baixa de 15,1% na mesma base de comparação. As informações são da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs).

No acumulado do ano entre janeiro e abril, as vendas externas chegaram a US$ 5,4 bilhões, baixa de 1,7% frente aos primeiros quatro meses de 2022. “O resultado preocupa porque foi o quinto mês consecutivo de diminuição nas quantidades exportadas”, afirma o presidente da Fiergs, Gilberto Porcello Petry.

Os preços médios dos produtos exportados também apresentaram retração, 3,6%, ante abril de 2022. A média móvel de 12 meses da receita, segundo os resultados divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), já apresenta trajetória declinante, assim como a média do índice de quantidades exportadas. Dos 23 segmentos exportadores da Indústria de Transformação, apenas dez apresentaram avanço na receita de suas vendas ante o mesmo mês do ano passado.

De uma maneira geral, a queda observada foi influenciada pelo desaquecimento externo. A China, por exemplo, diminuiu em 7,9% suas importações mundiais e em 8,4% suas importações do Rio Grande do Sul. Com uma receita de US$ 423,6 milhões em abril, o setor de Alimentos foi o que mais faturou no mês passado. China, Coreia do Sul e Vietnã estiveram entre os principais mercados consumidores de produtos da indústria gaúcha, especialmente farelo de soja. Mesmo com o total de US$ 115,4 milhões comercializados, os embarques da mercadoria recuaram 37,4% em relação a abril do ano anterior.

O segundo produto com maior faturamento de exportação do setor foi carne de frango in natura, com US$ 90,7 milhões no total, retração de 31,9%. Em segundo lugar, o setor de Tabaco apresentou faturamento de US$ 112,8 milhões em abril. Bélgica, Estados Unidos e Indonésia se tornaram os principais destinos dos embarques e, juntos, somaram demanda de US$ 66,4 milhões. Máquinas e equipamentos foi o terceiro setor com maior destaque na indústria no último mês. Faturou US$ 108,1 milhões nas exportações, tendo novamente o Paraguai como o principal comprador dos produtos do segmento.

Por outro lado, o Rio Grande do Sul importou US$ 881,7 milhões em abril, redução de US$ 424,7 milhões frente a abril de 2022. Os produtos mais demandados do mercado externo foram veículos de carga, adubos ou fertilizantes contendo nitrogênio, fósforo e potássio e partes e peças para veículos automotores e tratores, tendo Argentina, China, Estados Unidos e Rússia como os principais países de origem.