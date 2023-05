Rio Grande do Sul tem 610 mil beneficiários do Bolsa Família em maio

O Rio Grande do Sul é o lar de 610 mil famílias que serão contempladas pelo programa Bolsa Família em maio. O total de recursos transferidos pelo Governo Federal ao estado neste mês é de 413 milhões, e chega a todos os 497 municípios gaúchos. O valor médio do benefício é de R$ 678,17. Os pagamentos têm início nesta quinta-feira (18), para beneficiários com o final do Número de Identificação Social (NIS) 1. O calendário de repasses segue até dia 31.



Do total destinado ao Estado, R$ 43 milhões são reservados ao pagamento do Benefício Primeira Infância, que garante um adicional de R$150 a cada criança de zero a seis anos na composição familiar dos beneficiários. Um total de 291 mil crianças nessa faixa etária vão ser contempladas no estado neste mês. Além da capital Porto Alegre, que abriga 82.156 dessas famílias, os municípios de Pelotas, Canoas, Viamão e Gravataí são as cinco cidades com maior número de famílias beneficiárias do programa em maio no Estado, atendendo respectivamente 22.126, 20.075, 18.981 e 16.850 famílias.

Neste mês, o valor médio pago em todo o país no Bolsa Família é o mais alto de todos os tempos. São R 672,45, acima dos R 670,49 registrados em abril. O programa está nos 5.570 municípios do país e, neste mês, o valor total pago pelo Governo Federal soma R 14,1 bilhões, o maior da história do programa de transferência de renda.



Desde o relançamento em março, o Bolsa Família incluiu mais de 1 milhão de famílias. São pessoas que preenchem os requisitos para estar na lista e estavam fora até então. Entre março e abril, 808 mil famílias foram incluídas. Em maio, mais 200 mil.



No país, o Nordeste é a região com mais integrantes no Bolsa Família. São mais de 9,7 milhões de famílias nos nove estados. O Sul conta com 1,43 milhão de famílias beneficiadas nos três estados e o Centro-Oeste, onde 1,13 milhão de famílias são atendidas nos três estados e no Distrito Federal.