Salão do Imóvel Housin projeta negociar mais de R$ 50 milhões em vendas

A Housin Imobiliária 360, empresa do Grupo Melnick, realiza até o dia 31 de maio a primeira edição do Salão do Imóvel e espera negociar mais de R$ 50 milhões em vendas. Interessados em comprar imóveis em Porto Alegre e Região Metropolitana terão descontos de até 30%.

Durante o Salão, será possível negociar diretamente com as 8 incorporadoras que compõem o portfólio de parceiras Housin 360. A ação contará também com avaliação de imóveis na hora e utilização de carro como entrada.

Estão disponíveis para negociação mais de 200 unidades em segmentos variados, desde econômicos até imóveis de luxo. Os empreendimentos estão localizados em Porto Alegre, Canoas, Esteio, Gravataí e Guaíba. O Salão do Imóvel também conta com diversos parceiros, como lojas de móveis e relojoarias, que oferecerão benefícios exclusivos para os clientes.

"Com o Salão do Imóvel estamos trazendo mais agilidade para as pessoas. Ao unir o incorporador com o cliente é possível inovar e tornar muito mais assertiva a oferta para cada público, pois conseguimos entender a necessidade de cada um", afirma o CEO da Housin 360, Michel Gasparin, que avalia o momento atual do mercado como favorável para a compra de um imóvel, “já que os preços estão atrativos e as condições únicas”.

Serviço: Salão do Imóvel Housin Imobiliária 360