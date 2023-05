Bolsas da Ásia fecham em alta, com otimismo sobre acordo para teto da dívida dos EUA

Agência Estado

As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta quinta-feira (18) seguindo o tom positivo de Wall Street, em meio a esperanças de que os EUA consigam chegar a um acordo sobre o teto de sua dívida nos próximos dias.Liderando os ganhos na Ásia, o índice japonês Nikkei subiu 1,60% em Tóquio, a 30.573,93 pontos, enquanto o Hang Seng avançou 0,85% em Hong Kong, a 19.727,25 pontos, o sul-coreano Kospi garantiu alta de 0,83% em Seul, a 2.515,40 pontos, e o Taiex se valorizou 1,11% em Taiwan, a 16.101,88 pontos.Na China continental, o Xangai Composto avançou 0,40%, a 3.297,32 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto apresentou modesta alta de 0,13%, a 2.028,68 pontos.O apetite por risco na Ásia veio após sinais de que o governo dos EUA e líderes do Congresso americano estão mais próximos de fechar um acordo para elevar o teto da dívida federal e evitar uma situação de default. Segundo o presidente da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, é possível que haja um acordo "até o fim da semana".Antes de embarcar para viagem ao Japão, onde participará da cúpula de líderes do G7, o presidente dos EUA, Joe Biden, também se mostrou confiante de que o atual impasse sobre o teto da dívida será superado.Em reação aos sinais de progresso nas negociações em Washington, as bolsas de Nova York encerraram os negócios de quarta-feira com altas de mais de 1%.Na Oceania, a bolsa australiana seguiu o bom humor generalizado, e o S&P/ASX 200 avançou 0,52% em Sydney, a 7.236,80 pontos.