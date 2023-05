Redução da gasolina ainda não chegou aos postos de Porto Alegre

Um dia após a Petrobras anunciar a redução de preços do diesel e da gasolina para as distribuidoras, os postos de Porto Alegre ainda mantinham a mesma tabela na manhã desta quarta-feira (17). De acordo com a Sulpetro – representante dos postos de combustíveis do Rio Grande do Sul –, as alterações dependem dos repasses das distribuidoras e dos estoques de cada empresário.

“É todo um processo que vai na sequência. Espera-se que os valores sejam repassados integralmente, mas geralmente eles são graduais. Além disso, tem a questão da nova tributação da gasolina, que virá agora em junho e poderá interferir nesse processo todo”, avalia o presidente da entidade, João Carlos Dal’Aqua.

Com preço médio de R$ 5,19 por litro na Capital, o posto Shell na Rua Santana exibia o valor de R$ 4,99 na placa. Entretanto, o frentista Edson Fernando Vieira Carvalho explica que a cotação já estava neste patamar há uma semana. “Estamos esperando o caminhão vir abastecer, quando, provavelmente, teremos alterações”, adianta.

No Posto Santana, o gerente José Pinheiro aguardava apenas o sistema da bomba atualizar para fazer a alteração do preço da tabela exposta. Segundo ele, ao longo do dia o reajuste seria de R$ 5,09 para R$ 4,99. “Talvez reduza ainda mais R$ 0,15 ou R$0,20 assim que chegarem os reabastecedores.” O Ipiranga na equina das avenidas João Pessoa e Venâncio Aires também seguia com os mesmos valores do dia anterior, sem previsão de alteração.

A nova política da estatal para a definição de preços cobrados por esses combustíveis acaba com a paridade de preços do petróleo com o dólar e o mercado internacional. Segundo anunciado, a redução será de R$ 0,44 por litro o preço médio de venda de diesel A para as distribuidoras, que passará de R$ 3,46 para R$ 3,02 por litro. Na gasolina A, a redução chega a R$ 0,40 por litro do preço médio de venda para as distribuidoras, que passará de R$ 3,18 para R$ 2,78 por litro.

Na gasolina, considerando a mistura obrigatória de 73% do combustível e de 27% de etanol anidro para a composição do produto vendido nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor será, em média, R$ 2,03 a cada litro vendido na bomba. Mantidas as parcelas referentes aos demais agentes conforme a pesquisa de preços da ANP para o período de 7 a 13/05, o preço médio ao consumidor final poderia atingir o valor de R$ 5,20 por litro.