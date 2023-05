Dia das Mães: 35% dos lojistas aumentaram vendas; 80% das compras foram feitas em parcelas

A pesquisa realizada pelo Sindilojas Porto Alegre, através do seu Núcleo de Pesquisa, apontou que o ticket médio nas vendas para o Dia das Mães deste ano de 2023 ficou em R$ 298, frente ao valor de R$ 245, no ano passado. Ainda de acordo com o levantamento, 35% dos lojistas da capital disseram ter vendido mais agora do que no último ano - desses que venderam mais em 2023, o percentual de aumento foi de 11%. Para 29%, as vendas se mantiveram iguais e 25% dos respondentes citaram uma redução.

Um dado que chamou a atenção foi o alto índice pela escolha das compras via cartão de crédito parcelado, com mais de 80% da preferência. Outras opções citadas foram à vista no débito (8%) e com o mesmo índice (4%), à vista pelo Pix e o cartão de crédito em 1x.

Os consumidores ainda seguem preferindo fazer compras em lojas físicas, essa foi a escolha de 53%, mas ainda assim, não deixaram de comprar online. As lojas que se prepararam para vender nos pontos de venda físico e virtuais ficaram com o índice de 47% da escolha.



Estratégia de vendas

Medidas tomadas pelos empresários para vender mais foram variadas, ainda que uma boa parcela (25%) diz não ter realizado nenhuma ação para aumentar as vendas. Cerca de 40% dos entrevistados fizeram algum tipo de promoção e, 37%, usaram a decoração da vitrine como chamariz.

Segundo os lojistas, a opção de dar brindes a quem comprasse um valor “x”, foi um diferencial. Para 60% essa foi a justificativa por uma venda maior em relação ao último ano.



Produtos mais vendidos por segmentos:



Vestuário:

Pijamas (30%)

Tricôs (26,7%)

Blusas (23,3%)



Cosméticos, perfumaria e produtos de higiene:

Hidratantes (46,7%)

Perfumes (33,3%)

Maquiagem (26,7%)



Calçados:

Calçados em geral (46,7%)

Botas (40%)

Tênis (13,3%)



Curiosidade:

Por qual canal online você mais vendeu:

Site da loja - 48,9%

WhatsApp – 31,9%

Instagram – 19,1%