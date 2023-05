Lucro da SLC Agrícola cai 27,9% e atinge R$ 574 milhões no 1º trimestre

A SLC Agrícola registrou lucro líquido de R$ 574,975 milhões no primeiro trimestre deste ano, queda de 27,9% ante o lucro líquido apurado no primeiro trimestre do ano passado. A receita líquida no período atingiu R$ 2,219 bilhões, recuo de 7,9% na comparação com igual período do ano anterior.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado somou R$ 933,575 milhões no primeiro trimestre do ano, 25,9% inferior ao registrado em igual período do ano passado. A margem Ebitda ajustada recuou 10,2 pontos porcentuais na mesma base comparativa, para 42,1%.

Em release sobre os resultados financeiros do trimestre, a administração da empresa atribui a queda no lucro e na receita ao menor volume faturado de algodão no período, em virtude da queda de produtividade e baixa qualidade da safra 2021/22, o que foi parcialmente compensado pelo resultado bruto positivo da soja e do milho.

O recuo na receita líquida foi decorrente, segundo a empresa, do menor volume faturado de algodão no período, produto referente à safra 2021/22, que apresentou menor produtividade e, consequentemente, menor estoque de passagem.

O recuo do Ebitda ajustado também deve-se à queda do lucro bruto do algodão relativo à temporada 2021/22, conforme a SLC. "Apesar de serem mais baixos quando comparados ao mesmo período do ano anterior, os resultados do trimestre apresentam boas margens e estão em linha com os resultados históricos", disse a administração no comunicado.

A alavancagem (relação entre dívida líquida e Ebitda ajustado) da empresa no período foi de 1,06 vez ante 0,75 vez reportada no primeiro trimestre do ano passado. A administração define o patamar como "posição confortável" para um período de alta necessidade de capital de giro. O capex da empresa no primeiro trimestre foi de R$ 646 milhões, aumento de 326,9%.