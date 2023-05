Confira algumas das principais alterações

OBRIGAÇÃO DE CONTINGENCIAR

 Relator inseriu no texto a obrigação de o governo federal contingenciar despesas durante o ano, caso haja perspectiva de frustração de receitas ou aumento de outros gastos que ameace o cumprimento da meta fiscal no exercício. A tarefa é exigida pela Lei de Responsabilidade Fiscal, mas o governo pretendia flexibilizar a norma por meio do novo arcabouço.

 Relator inova ao propor que o contingenciamento das discricionárias deve ficar limitado a 25% de seu total.

INCLUSÃO DE GATILHOS DE AJUSTE

Caso as contas do governo apresentem resultado

abaixo do limite inferior da meta, fica vedado:

 Alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;

 Criação ou majoração de auxílios, vantagens e benefícios de qualquer natureza;

 Criação de despesa obrigatória;

 Medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação, observada a manutenção do poder de compra;

 Criação ou expansão de programas e linhas de financiamento de dívidas que ampliem subsídios e subvenções;

 Concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária.

 As medidas valem por um ano. Se no ano seguinte a meta for atingida, as sanções caem automaticamente.

 O presidente da República pode propor ao Congresso a suspensão parcial ou maior gradação das vedações listadas acima, desde que demonstre que o impacto e a duração das medidas adotadas serão suficientes para a correção do desvio.

 Medidas de ajuste não se aplicam aos reajustes do salário-mínimo definidas em lei de valorização do piso.

No segundo ano seguido de descumprimento,

passa a ficar vedado também:

 Aumentos e reajustes em geral na despesa com pessoal

 Admissão ou contratação de pessoal, a não ser para repor vacâncias

 Realização de concurso público, exceto para repor vacâncias

BÔNUS PARA INVESTIMENTOS

 Passa a prever que apenas 70% do excesso de superávit poderá ser direcionado a investimentos. No projeto original, o excesso de arrecadação em relação à meta de primário poderia ser usado, de forma única, para bancar obras e outros investimentos sem afetar o limite de despesas.