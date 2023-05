O Brasil registrou 3,9% em tentativas de fraudes no e-commerce no 1° trimestre de 2023, aponta levantamento exclusivo da ClearSale. O ticket médio da fraude foi de R$1.263, resultado 9,4% maior em relação ao mesmo período do ano anterior. Foram analisados mais de 38 milhões de pedidos feitos no e-commerce brasileiro no período de 1° de janeiro até 31 de março de 2023.