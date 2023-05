Boletim Focus eleva previsão da inflação para 6,03% neste ano

A previsão para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) - considerada a inflação oficial do País - variou de 6,02% para 6,03% neste ano, segundo estimativa no boletim Focus desta segunda-feira (15). Para 2024, a estimativa de inflação ficou em 4,15%. Para 2025 e 2026, as previsões são de 4%, para os dois anos.A estimativa para este ano está acima do teto da meta de inflação que deve ser cumprido pelo Banco Central (BC), que é 3,25% com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Segundo o BC, a chance de a inflação oficial superar o teto da meta em 2023 é de 83%.Em abril, influenciado pelo aumento dos remédios, o IPCA ficou em 0,61%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado é inferior à taxa de março, de 0,71%. Em 12 meses, o indicador acumula 4,18%.