Retorno ao Estado

O governador Eduardo Leite e comitiva desembarcaram em Porto Alegre neste final de semana, quando o governador reassumiu o cargo no Palácio Piratini.

Durante o roteiro em Nova York, foram realizadas 25 agendas por integrantes do grupo, com foco em investimentos, tecnologia e inovação.

De acordo com o chefe do Executivo, o que se vislumbra é consolidar parcerias para destacar o Estado como uma referência na área de inovação, em sintonia com as principais mudanças tecnológicas e ferramentas para otimizar o serviço ao cidadão.