Economia circular será debatida em Gramado

Um uso mais racional dos recursos naturais e econômicos será discutido no 2º Fórum de Economia Circular Plástico Sul, que será realizado nos dias 18 e 19 de maio em Gramado. O encontro acontecerá no centro de eventos do município gaúcho.

O presidente do Sindicato das Indústrias de Material Plástico no Estado do Rio Grande do Sul (Sinplast-RS), Gerson Haas, ressalta que serão debatidos temas como aproveitamento dos resíduos sólidos urbanos e de resina pós-consumo, legislação, tributos, entre outros tópicos. O fórum acontecerá de maneira presencial com transmissão ao vivo pelo canal Plástico Sul TV do YouTube.