Economia circular será debatida em Gramado

Um uso mais racional dos recursos naturais e econômicos será discutido durante o 2º Fórum de Economia Circular Plástico Sul, que será realizado nos dias 18 e 19 de maio em Gramado. O encontro acontecerá no centro de eventos do município gaúcho e reunirá representantes empresariais e de governo.

O presidente do Sindicato das Indústrias de Material Plástico no Estado do Rio Grande do Sul (Sinplast-RS), Gerson Haas, ressalta que serão debatidos temas como aproveitamento dos resíduos sólidos urbanos e de resina pós-consumo, legislação, tributos, entre outros tópicos. “Tudo que é preciso para aumentar a economia circular”, frisa o dirigente.

O fórum acontecerá de maneira presencial com transmissão ao vivo pelo canal Plástico Sul TV do YouTube. Para o evento estão sendo programadas comitivas de participantes de diversos estados e a participação de vários segmentos da cadeia do plástico. Entre os painelistas confirmados estão nomes como a gerente de Sustentabilidade Latino América da Unilever, Zita Krammer, o gerente do Núcleo de Materiais Reciclados e Logística Reversa da Natura, Sérgio Talocchi, o CEO da activas e presidente da Associação Brasileira dos Distribuidores de Resinas Plásticas e Afins (Adirplast), Laercio Gonçalves e o presidente da Associação Brasileira da. Indústria de Embalagens Plásticas Flexíveis (Abief), Rogério Mani. No último dia do encontro ainda será apresentado o projeto “Gramado como referência em sustentabilidade e economia circular”.