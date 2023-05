CMPC fecha primeiro trimestre com receita de US$ 2,129 bilhões

O Grupo CMPC registrou faturamento de US$ 2,129 bilhões nos três primeiros meses deste ano de 2023. O valor representa um aumento de 6% face ao último trimestre de 2022 e de 23% em comparação com o mesmo período do ano anterior. A CMPC possui quatro unidades de produção de celulose, sendo uma delas localizada na cidade de Guaíba, no Rio Grande do Sul. Ao todo, esse segmento rendeu pouco mais de um milhão de toneladas (1.067.095), 8% superior ao trimestre anterior."Esses resultados são reflexo da diversificação dos negócios que a CMPC possui e que lhe permite atender boa parte da cadeia produtiva da fibra de celulose e seus múltiplos produtos", disse o CFO global da CMPC, Fernando Hasenberg.O Ebitda (lucro antes de impostos) da companhia aumentou 24% em relação aos últimos três meses de 2022, chegando a US$ 566 milhões. Os principais fatores que influenciaram nessa performance foram o aumento nos preços dos produtos de higiene pessoal fabricados pela Softys e o pagamento de indenização de seguro sobre incidente ocorrido em 2017 na planta de Guaíba.Por negócio, o Ebitda foi de US$ 463 milhões em Celulose, US$ 69 milhões em Softys (Tissue) e US$ 41 milhões em Bioembalagens.