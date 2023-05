Número de fundos de investimentos exclusivos cresce 81% em cinco anos

Os fundos exclusivos, modelo de investimento que não possui cotistas, expandiram de forma acelerada desde 2018. O modelo, voltado a um investidor individual ou empresa, cresceu 81% nos últimos cinco anos, passando de pouco mais de 3 mil para 5,5 mil. Os dados fazem parte de acordo com levantamento realizado por Nelogica/Comdinheiro, plataforma global de informações financeiras.

Filipe Ferreira, diretor de Nelogica para Comdinheiro, explica que, embora esses fundos sejam viáveis atualmente ainda apenas para investidores que possam realizar aportes significativos, na casa dos milhões, a tendência é que os custos para realizar essas operações caiam ano a ano. O estímulo para criação de Fundos exclusivos vem especialmente na esfera tributária. Estimulado, em boa parte, pelo benefício, o patrimônio acumulado em Fundos exclusivos soma R$ 2,19 bilhões até abril de 2023 – alta de quase 65% em relação a R$ 1,33 bilhão registrado em 2018.

“Se o investidor optar por ter um Fundo exclusivo fechado sobre ele não incide o ‘come-cotas’, tributo federal que antecipa a cobrança do Imposto de Renda cobrado nos fundos abertos. Com isso, o valor que iria periodicamente para quitar esse débito pode ser reaplicado pelo investidor do fundo exclusivo até o final da operação”, esclarece.

A cada R$ 100 mil investido em um fundo aberto, o ‘come-cotas’ engole 20% dos ganhos nos de curto prazo e 15% nos de longo prazo, o que reduz a capacidade de reinvestimentos. No fundo exclusivo, esses percentuais ficam com o investidor até o resgate final, gerando novos ganhos. A redução no custo de criação de um fundo exclusivo se deve às ferramentas que facilitam o controle de risco, adequações legais na CVM, registros, monitoramentos e outros processos e rotinas necessárias à gestão de um fundo. “Temos sido mais demandados, ano a ano, para criação destes fundos por perfis diversos, mas nos chama a atenção o maior interesse de pessoas físicas por esse modelo”, ressalta Ferreira.

Com mais recursos tecnológicos, um analista sozinho consegue, atualmente, gerenciar mais de um fundo exclusivo ao mesmo tempo, fazer relatórios e analisar rentabilidade de mercado, reduzindo, assim, custos que se teria com uma equipe maior para fazer tudo isso, acrescenta o executivo. “Um gestor pode, com tecnologia e habilidade, acompanhar mais de um fundo exclusivo sem perder eficiência se usar boas plataformas de controle e gestão, tornando esse mercado mais acessível a todos”, destaca o diretor.