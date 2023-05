Prefeitura de Porto Alegre abre concurso para engenheiro

A Secretaria Municipal de Planejamento e Patrimônio de Porto Alegre abre concurso para uma vaga e formação de cadastro reserva no cargo de engenheiro de segurança do trabalho. Com carga de 30 horas mensais, a remuneração inicial para a função é de R$ 2.484,80, acrescido de vale alimentação e vale transporte, além de outros benefícios. As inscrições vão até o dia 6 de junho, pelo site da Fundação La Salle.

Para concorrer, é necessário possuir curso de graduação completo em engenharia de segurança do trabalho ou curso de graduação completo nas demais engenharias, com curso de especialização em engenharia de segurança do trabalho, além de registro profissional no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do estado do Rio Grande do Sul (Crea -RS).

A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, está prevista prevista para ser aplicada no dia 16 de julho.