Hidrogênio verde abre novas oportunidades para as PCHs e CGHs

As perspectivas otimistas quanto à futura produção de hidrogênio verde no Rio Grande do Sul, por enquanto, estão focadas na obtenção do combustível através da energia eólica. Contudo, há um potencial a ser desenvolvido também no segmento de pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) e das Centrais Geradoras Hidrelétricas (CGHs), usinas de menor porte que vão até 30 MW de capacidade instalada.

O presidente da Associação Gaúcha de Fomento às PCHs (AGPCH), Roberto Zuch, é um dos que defende que a hidreletricidade, de uma maneira em geral, pode ser competitiva nessa área. Ele argumenta que quando os reservatórios dessas usinas estiverem cheios, ao invés de verter e desperdiçar a água desses complexos, seria viável aproveitar o recurso para produzir hidrogênio verde, de uma maneira mais barata. “Seria uma nova forma de armazenar energia, nos momentos em que os reservatórios esgotarem suas capacidades”, aponta o dirigente.

Água e energia são componentes essenciais para a produção do hidrogênio como combustível, já que a partir do processo de eletrólise é possível separar as moléculas de hidrogênio e oxigênio da água. Ao fazer esse procedimento com fontes renováveis, o produto é considerado “verde”, por ter menor impacto ambiental do que a rota da geração de energia fóssil. O combustível pode ser aproveitado para ações como armazenar e gerar energia por meio de células de combustível (em veículos de pequeno, médio e grande porte, como automóveis e caminhões), assim como pode servir como insumo para a produção siderúrgica, química, petroquímica, alimentícia e de bebidas e para o aquecimento de edificações.

levantamento, feito pela McKinsey & Company, apontou dez localidades gaúchas Zuch enfatiza que o mercado de hidrogênio verde ainda está engatinhando. “Está todo mundo aprendendo muito sobre o processo da produção e quanto ao mercado consumidor”, destaca. Ele lembra que foi contratada pelo governo do Rio Grande do Sul uma consultoria para aprofundar esse assunto. Ocom condições mais favoráveis para a produção de hidrogênio verde: Giruá, Uruguaiana, São Francisco de Assis, Dom Pedrito, Vila Nova do Sul, Cambará do Sul/Arroio do Sal, Porto Alegre, Mostardas, Santa Vitória do Palmar e Rio Grande.

No caso das PCHs, o representante da AGPCH detalha que a região Norte do Estado, em locais com uma topografia mais acidentada, é a que tem os melhores potenciais para a geração hidrelétrica. No Rio Grande do Sul, conforme dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), são 53 PCHs e 64 CGHs em operação que somam uma capacidade instalada de cerca de 753 MW, o que representa quase 8% de toda a potência de geração de energia concentrada no Rio Grande do Sul, levando em conta todas as fontes.

Já o presidente do conselho da Associação Brasileira de Pequenas Centrais Hidrelétricas e Centrais Geradoras Hidrelétricas (Abrapch), Pedro Dias, comenta que, além de poderem ser aproveitadas na cadeia do hidrogênio verde, as PCHs podem contribuir para aumentar a confiabilidade do sistema elétrico nacional.

Ele lembra que as fontes solar e eólica apresentam intermitência horária (geram somente nos períodos de sol e vento). Devido a essa característica, ele salienta que o sistema elétrico utiliza a geração de energia de outras fontes para dar segurança ao abastecimento. “E o governo está fazendo backup fóssil, um erro estratégico”, critica o dirigente. De acordo com Dias, com o planejamento adequado, essa garantia do atendimento poderia ser feita com hidrelétricas. Outra possibilidade para otimizar a produção de energia dessas plantas, acrescenta o integrante da Abrapch, é a instalação de sistemas fotovoltaicos flutuantes, nos reservatórios das usinas, operando de maneira híbrida.