Assinatura de protocolo de intenções coloca a Portos RS no grupo dos chamados "portos verdes"

Nesta quarta-feira (10) o World Hydrogen Summit 2023 chegou ao segundo dia de atividades e foi marcado pela assinatura de um protocolo de intenções entre o Brasil e a Holanda. O documento estabelece a realização de uma cooperação entre os dois países para possibilitar a exportação e a realização de investimentos mútuos.

O presidente da Portos RS (empresa pública responsável por administrar o sistema hidroportuário gaúcho), Cristiano Klinger, esteve presente no ato e confirmou o interesse da Autoridade Portuária de participar do desenvolvimento do programa denominado Green Ports Partnership. O objetivo é aumentar a cooperação bilateral e o conhecimento para promover de forma conjunta iniciativas públicas e privadas no campo do desenvolvimento portuário.

O fomento de atividades voltadas a produção de energias renováveis a partir da energia eólica on/offshore (em terra e no mar) e do hidrogênio verde são alguns dos pilares estruturantes do protocolo de intenções. Fazer parte do grupo dos chamados “portos verdes” colocará os portos do Rio Grande do Sul em uma posição ainda maior de destaque no cenário internacional.

De acordo com Klinger, assinar o compromisso com 24 empresas holandesas põe a Portos RS no centro mundial da discussão sobre hidrogênio verde e estimula a atração de investimentos internacionais. “Agora precisamos pensar nos próximos passos para efetivar os negócios que podem alavancar o desenvolvimento da região de forma sustentável e ecológica”, defende o dirigente.