Arena de Startups aproxima visitantes da Fiema a iniciativas de sustentabilidade

Feira de Negócios e Tecnologia em Meio Ambiente (Fiema) A nona edição datem, pela primeira vez, um espaço dedicado às startups. Organizado pelo Sebrae, o espaço abriga iniciativas vindas, em sua maioria, do interior gaúcho. Isso mostra que o Estado todo está bem posicionado quando o assunto é inovação - quem faz esse balanço é Alcir Cardoso, head de startups do Sebrae.

Jornal do Comércio - O que é o espaço do Sebrae na Fiema?

Alcir Cardoso - A ação da Arena de Startups conta com cinquenta startups do Rio Grande do Sul apresentando suas soluções, que não são apenas para o segmento de meio ambiente, mas que contribuem com a gestão dos negócios de um modo geral. Como temos várias empresas visitando a Fiema, entendemos que os negócios também precisam ser sustentáveis do ponto de vista da gestão. E as startups também aproveitam esse momento para validar os seus modelos de negócio, apresentar essas soluções aos empresários e entender se realmente está fazendo sentido.

JC - Você explicou que são iniciativas complementares à pauta ambiental…

Cardoso - É que a inovação é esse grande motor de sustentabilidade dos negócios. Para que eles possam perdurar, passando por balanços que a gente tem na economia. Como tem uma série de grandes empresas que visitam a Fiema pela pauta que a feira traz, para essas startups é interessante, porque vão se aproximar de quem no dia a dia elas não conseguiriam alcançar. É a grande oportunidade que as startups têm de mostrar soluções para esses empresários que estão buscando outros conteúdos, outras novidades, mas vão ser gratuitamente surpreendidos com as soluções que as startups estão apresentando aqui.

JC - São startups de todo o Estado, de várias cidades do interior gaúcho. Significa que esse ambiente de inovação se estendeu e não está só na Capital?

Cardoso - É até natural que Porto Alegre tenha essa densidade, por todo o ambiente que já se construiu na Região Metropolitana, mas a inovação no Rio Grande do Sul está bastante difundida em todo o Estado. O que estamos vendo aqui nessas cinquenta startups, tendo representantes de todas as regiões, é só um reflexo de como o Estado todo está trabalhando muito forte, falando de inovação, de novos negócios, de sustentabilidade.

JC - O Estado se posiciona como um local de fomento à inovação?

Cardoso - Hoje o Rio Grande do Sul é o terceiro Estado no Brasil em número de startups e o quarto em número de startups com faturamento recorrente. Então estamos muito bem posicionados em volume. Falando de qualidade, só recebemos um evento como o South Summit, como a Gramado Summit, a Mercopar, a FIEMA, pela qualidade das soluções que se tem. É evidente que os fundos de investimento estrangeiros estão olhando os negócios brasileiros e principalmente aqui da região Sul do Brasil como grande potencial de investimento. Isso porque são soluções realmente inovadoras, não estamos só dando uma maquiagem a alguma solução que já existe e reapresentando para o mercado. As nossas startups estão desenvolvendo pesquisa de um jeito muito forte, desenvolvendo soluções que não existem em outros locais do mundo, e essas soluções podem atender o mundo todo em diversos segmentos. Por isso estamos muito bem posicionado, não só em volume, mas principalmente em qualidade.